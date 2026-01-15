Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал, когда МОК восстановит членство ОКР
15:33 15.01.2026 (обновлено: 15:44 15.01.2026)
Дегтярев рассказал, когда МОК восстановит членство ОКР
Дегтярев рассказал, когда МОК восстановит членство ОКР
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит членство Олимпийского комитета России (ОКР) не ранее зимних Игр 2026 года, заявил министр спорта РФ и... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T15:33:00+03:00
2026-01-15T15:44:00+03:00
2026
Дегтярев рассказал, когда МОК восстановит членство ОКР

Дегтярев: МОК восстановит членство ОКР не ранее зимней Олимпиады в Италии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит членство Олимпийского комитета России (ОКР) не ранее зимних Игр 2026 года, заявил министр спорта РФ и председатель организации Михаил Дегтярев.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Я думаю, что это в любом случае будет после Олимпиады, которая стартует в начале февраля. Там обычно все руководящие органы собираются. Пока загадывать не будем, потому что все-таки решение от нас уже не зависит. Мы юридически все сделали", - сказал Дегтярев в интервью телеканалу РБК.
"Вот вы спрашивали, в чем отличие (Томаса) Баха и Кирсти Ковентри, старого и нового президента МОК. Старый отмахивался от России. Я застал несколько месяцев его правления - это было просто безобразие. А подход Ковентри мне импонирует. Во-первых, публичная риторика, а во-вторых, дела. Наш запрос сразу был передан в работу. Поймите, что Ковентри не в безвоздушном пространстве, она возглавляет серьезную международную организацию, в которой есть свои лобби, в том числе и антироссийское, есть наши союзники. Есть те, кто симпатизирует нашей стране, есть те, кто меня лично знает и поддерживает. Ради принятия положительных решений постоянно идет очень тяжелая работа. Поэтому я считаю, что Ковентри заслуживает поддержки, уважения, и я жду постепенного возвращения нашего спорта в международную олимпийскую семью. Мы сейчас постепенно поднимаемся со дна, шаг за шагом, а резкое всплытие – опасно, это вам любой подводник скажет", - добавил председатель ОКР.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Не стоит ждать манны небесной". Валуев раскритиковал МОК
12 января, 11:53
 
Спорт, Кирсти Ковентри, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
