15:12 15.01.2026
Дегтярев заявил, что примет участие в генассамблее Олимпийского совета Азии
Дегтярев заявил, что примет участие в генассамблее Олимпийского совета Азии
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что примет участие в генассамблее Олимпийского совета Азии, который пройдет в РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T15:12:00+03:00
2026-01-15T15:12:00+03:00
михаил дегтярев
вокруг спорта
спорт
2026
Новости
ru-RU
Дегтярев заявил, что примет участие в генассамблее Олимпийского совета Азии

Дегтярев примет участие в генассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что примет участие в генассамблее Олимпийского совета Азии, который пройдет в Ташкенте.
В Ташкенте 26 января состоится 46-я генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. В рамках мероприятия также пройдут заседания исполнительного комитета Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и совета Центральноазиатской региональной антидопинговой организации (RADOCA).
"Скоро поеду в Ташкент на Олимпийский совет Азии. Там будут все крупные чиновники, в том числе из Международного олимпийского комитета", - сказал министр спорта в интервью телеканалу РБК.
Теги
