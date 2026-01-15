Рейтинг@Mail.ru
"Не первенство бани": Бородавко оценил шансы россиян после возвращения
Лыжные гонки
 
17:54 15.01.2026
"Не первенство бани": Бородавко оценил шансы россиян после возвращения
"Не первенство бани": Бородавко оценил шансы россиян после возвращения
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что международные соревнования - не первенство бани, приехать и сразу побеждать не... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
лыжные гонки
юрий бородавко
спорт
2026
юрий бородавко, спорт
Лыжные гонки, Юрий Бородавко, Спорт
"Не первенство бани": Бородавко оценил шансы россиян после возвращения

Бородавко: международные старты - не первенство бани, сразу побеждать не выйдет

Юрий Бородавко
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что международные соревнования - не первенство бани, приехать и сразу побеждать не получится.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 35 российским спортсменам, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
"Мы смотрим, наблюдаем и прогнозируем результаты с профессиональной точки зрения. Желаем им хороших результатов, чтобы они прогрессировали и радовали нас своими достижениями. Конечно, мы вернемся и начнем побеждать. Этого хотят все, но должно пройти определенное время. Это не первенство бани, это лучшие спортсмены мира. Приехать и сразу побеждать не получится никогда. Все победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх - результат огромного, тяжелого труда. Необходима сконцентрированная, четкая подготовка, которая и приводит к таким результатам. Поэтому нужно время на адаптацию, чтобы сделать необходимые шаги. Ничего не происходит просто так", - сказал Бородавко журналистам.
"Думаю, что после Олимпиады Коростылев и Непряева вернутся на наши старты, и нас уже не пустят на весенние этапы. Нас больше не допустят? Это мое предположение", - добавил тренер.
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Лыжные гонки, Юрий Бородавко, Спорт
 
