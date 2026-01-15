"Не первенство бани": Бородавко оценил шансы россиян после возвращения

«

"Мы смотрим, наблюдаем и прогнозируем результаты с профессиональной точки зрения. Желаем им хороших результатов, чтобы они прогрессировали и радовали нас своими достижениями. Конечно, мы вернемся и начнем побеждать. Этого хотят все, но должно пройти определенное время. Это не первенство бани, это лучшие спортсмены мира. Приехать и сразу побеждать не получится никогда. Все победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх - результат огромного, тяжелого труда. Необходима сконцентрированная, четкая подготовка, которая и приводит к таким результатам. Поэтому нужно время на адаптацию, чтобы сделать необходимые шаги. Ничего не происходит просто так", - сказал Бородавко журналистам.