Рейтинг@Mail.ru
Чемпиона мира по боксу разыскивают в США за избиение бывшей девушки - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
01:48 15.01.2026 (обновлено: 02:06 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/boks-2067944085.html
Чемпиона мира по боксу разыскивают в США за избиение бывшей девушки
Чемпиона мира по боксу разыскивают в США за избиение бывшей девушки - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Чемпиона мира по боксу разыскивают в США за избиение бывшей девушки
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис разыскивается полицией Майами в связи с предполагаемым... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T01:48:00+03:00
2026-01-15T02:06:00+03:00
единоборства
сша
джервонта дэвис
wba
спорт
бокс
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867152947_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_01d9bd2ca65e5ad2c509919eeb590b4a.jpg
https://ria.ru/20251225/mma-2064588316.html
https://ria.ru/20250512/korotaev-2016551907.html
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867152947_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1817cfda5e809a2f862a2ba557ea8524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, джервонта дэвис, wba, спорт, бокс, вокруг спорта
Единоборства, США, Джервонта Дэвис, WBA, Спорт, Бокс, Вокруг спорта
Чемпиона мира по боксу разыскивают в США за избиение бывшей девушки

Чемпиона мира по боксу Дэвиса разыскивают в США за избиение бывшей девушки

© Showtime BoxingДжервонта Дэвис
Джервонта Дэвис - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Showtime Boxing
Джервонта Дэвис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис разыскивается полицией Майами в связи с предполагаемым случаем насилия в отношении бывшей девушки, сообщает TMZ со ссылкой на заявление департамента полиции Майами-Гарденс.
В октябре СМИ сообщали о том, что инцидент произошел 27 октября в стрип-клубе, где девушка работает официанткой. Как указала девушка в иске, Дэвис, с которым она тайно встречалась около пяти месяцев, ворвался в ее рабочее помещение, применил к ней физическую силу, а затем насильно вывел ее через служебные помещения на парковку, где продолжил избиение. Адвокаты потерпевшей потребовали взыскать с Дэвиса значительную сумму в качестве компенсации морального и физического ущерба.
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
25 декабря 2025, 14:01
В среду состоялась пресс-конференция, на которой представитель полиции Майами заявил, что сотрудничает с маршалами США для задержания боксера по трем обвинениям: нанесение побоев, незаконное лишение свободы и попытка похищения. Следователь просмотрел видеозаписи, подтверждающие ключевые элементы показаний потерпевшей, и получил ордер на арест боксера.
В июле телевизионная станция WPLG Local 10 сообщила, что Дэвис арестован во Флориде за нанесение побоев матери его детей. Дэвис до этого дважды попадал под арест за домашнее насилие - в 2020 и 2022 годах.
Дэвису 31 год. Он одержал 30 побед (28 - нокаутом) на профессиональном ринге, один поединок завершился ничьей.
Боксер Олег Коротаев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Избил сына министра и отказался от миллиона: русского боксера убили в США
12 мая 2025, 18:00
 
ЕдиноборстваСШАДжервонта ДэвисWBAСпортБоксВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала