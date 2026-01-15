Чемпиона мира по боксу разыскивают в США за избиение бывшей девушки

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис разыскивается полицией Майами в связи с предполагаемым случаем насилия в отношении бывшей девушки, сообщает TMZ со ссылкой на заявление департамента полиции Майами-Гарденс.