В Госдуме сравнили Олимпийский комитет Латвии с героями басни Крылова
В Госдуме сравнили Олимпийский комитет Латвии с героями басни Крылова - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
В Госдуме сравнили Олимпийский комитет Латвии с героями басни Крылова
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") сравнил Олимпийский комитет Латвии с героиней басни Ивана Крылова про... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
15.01.2026
2026-01-15T13:46:00+03:00
2026-01-15T15:24:00+03:00
В Госдуме сравнили Олимпийский комитет Латвии с героями басни Крылова
Депутат Хамитов сравнил Олимпийский комитет Латвии с героиней басни Крылова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") сравнил Олимпийский комитет Латвии с героиней басни Ивана Крылова про моську и слона.
Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026, передает агентство LETA.
"Приятно отметить невероятную смелость Олимпийского комитета Латвии. Они настолько храбры, что совсем не боятся показаться похожими на героиню басни Крылова про моську и слона. Наверняка, принимая такое мужественное решение, им пришлось собрать в кулак всю свою волю – как-никак, судьбами земного шара руководят, решают, в каком направлении пойдут жизни целых народов", - с иронией сказал Хамитов РИА Новости.
В шутку он посоветовал латвийскому комитету вешать на стены свои портреты и рассматривать их в течение рабочего дня, осознавая свое величие.
По его словам, это удивительная тенденция времени: олимпийские чиновники занимаются чем угодно, только не вопросами спорта, а теперь вот решили регламентировать круг общения.
"Но все же меры остаются недостаточными. А если латвийские спортсмены окажутся с россиянами в одном торговом центре, на каком расстоянии им безопасно находиться? А если в одном поезде или самолете? А если они будут осматриваться одним и тем же врачом? В общем, остается еще множество нерешенных вопросов. По счастью, у них достаточно квалифицированных специалистов, способных решить даже такие трудные задачи", - добавил депутат.