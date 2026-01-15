Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сравнили Олимпийский комитет Латвии с героями басни Крылова
13:46 15.01.2026 (обновлено: 15:24 15.01.2026)
В Госдуме сравнили Олимпийский комитет Латвии с героями басни Крылова
госдума рф, спорт, вокруг спорта
Госдума РФ, Спорт, Вокруг спорта
В Госдуме сравнили Олимпийский комитет Латвии с героями басни Крылова

Депутат Хамитов сравнил Олимпийский комитет Латвии с героиней басни Крылова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") сравнил Олимпийский комитет Латвии с героиней басни Ивана Крылова про моську и слона.
Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026, передает агентство LETA.
"Приятно отметить невероятную смелость Олимпийского комитета Латвии. Они настолько храбры, что совсем не боятся показаться похожими на героиню басни Крылова про моську и слона. Наверняка, принимая такое мужественное решение, им пришлось собрать в кулак всю свою волю – как-никак, судьбами земного шара руководят, решают, в каком направлении пойдут жизни целых народов", - с иронией сказал Хамитов РИА Новости.
Подготовка Пекина к Олимпийским играм 2022 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России
13 января, 12:59
В шутку он посоветовал латвийскому комитету вешать на стены свои портреты и рассматривать их в течение рабочего дня, осознавая свое величие.
По его словам, это удивительная тенденция времени: олимпийские чиновники занимаются чем угодно, только не вопросами спорта, а теперь вот решили регламентировать круг общения.
"Но все же меры остаются недостаточными. А если латвийские спортсмены окажутся с россиянами в одном торговом центре, на каком расстоянии им безопасно находиться? А если в одном поезде или самолете? А если они будут осматриваться одним и тем же врачом? В общем, остается еще множество нерешенных вопросов. По счастью, у них достаточно квалифицированных специалистов, способных решить даже такие трудные задачи", - добавил депутат.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Франции разрешили досмотр багажа олимпийцев
Вчера, 02:56
 
