"Амур" увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в гостях обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Александр Барабанов (2-я и 52-я минуты), Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58). У "Амура" отличились Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).
15 января 2026 • начало в 12:15
Завершен
18:51 • Александр Филатьев
(Артур Гиздатуллин, Никита Евсеев)
05:21 • Ярослав Дыбленко
47:33 • Егор Рыков
(Алекс Бродхерст, Алекс Гальченюк)
01:11 • Александр Барабанов
37:06 • Семен Терехов
(Mitchell Miller)
19:05 • Mitchell Miller
51:51 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Константин Лучевников)
57:57 • Илья Карпухин
(Степан Фальковский, Александр Барабанов)
"Ак Барс" (62 очка) занимает второе место в таблице Восточной конференции, где "Амур" (39), проигравший в пятом матче подряд, идет девятым.