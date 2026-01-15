Рейтинг@Mail.ru
"Амур" увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей
Хоккей
Хоккей
 
14:39 15.01.2026 (обновлено: 14:46 15.01.2026)
"Амур" увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей
"Амур" увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Амур" увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей
Казанский "Ак Барс" в гостях обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
хоккей
спорт
александр барабанов
хабаровск
илья карпухин
ярослав дыбленко
амур
ак барс
хабаровск
спорт, александр барабанов, хабаровск, илья карпухин, ярослав дыбленко, амур, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Барабанов, Хабаровск, Илья Карпухин, Ярослав Дыбленко, Амур, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Амур" увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей

"Амур" проиграл "Ак Барсу" и продлил серию поражений в КХЛ до пяти матчей

Вратарь "Амура" Дмитрий Лозебников в матче КХЛ
Вратарь Амура Дмитрий Лозебников в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© пресс-служба ХК "Амур" (Дмитрий Кулинич)
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в гостях обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Александр Барабанов (2-я и 52-я минуты), Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58). У "Амура" отличились Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 января 2026 • начало в 12:15
Завершен
Амур
3 : 5
Ак Барс
18:51 • Александр Филатьев
(Артур Гиздатуллин, Никита Евсеев)
05:21 • Ярослав Дыбленко
47:33 • Егор Рыков
(Алекс Бродхерст, Алекс Гальченюк)
01:11 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Алексей Марченко)
37:06 • Семен Терехов
(Mitchell Miller)
19:05 • Mitchell Miller
51:51 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Константин Лучевников)
57:57 • Илья Карпухин
(Степан Фальковский, Александр Барабанов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ак Барс" (62 очка) занимает второе место в таблице Восточной конференции, где "Амур" (39), проигравший в пятом матче подряд, идет девятым.
Хоккей Спорт Александр Барабанов Хабаровск Илья Карпухин Ярослав Дыбленко Амур Ак Барс КХЛ 2025-2026
 
Заголовок открываемого материала