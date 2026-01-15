"Акрон" приобрел уругвайского вингера

"Кевин Аревало - правоногий вингер, чаще играющий на левом фланге. Его ключевые качества: взрывная стартовая скорость, нацеленность на ворота, качественные подача и удар. Кевин был отмечен спортивным отделом еще прошлым летом, но ввиду различных причин сделку получилось осуществить только сейчас", - заявил шеф-скаут "Акрона" Алексей Буртовой.