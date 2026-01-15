"Акрон" приобрел уругвайского вингера

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" подписал контракт с уругвайским вингером Кевином Аревало, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сумма трансфера и срок действия соглашения с уругвайцем не раскрываются. Аревало будет выступать за "Акрон" под десятым номером. Отмечается, что футболист уже прибыл в расположение тольяттинцев и готов начать подготовку к весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Кевин Аревало - правоногий вингер, чаще играющий на левом фланге. Его ключевые качества: взрывная стартовая скорость, нацеленность на ворота, качественные подача и удар. Кевин был отмечен спортивным отделом еще прошлым летом, но ввиду различных причин сделку получилось осуществить только сейчас", - заявил шеф-скаут "Акрона" Алексей Буртовой.
Аревало 19 лет. В августе он дебютировал в элитном дивизионе Уругвая, отметившись четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 15 матчах Клаусуры.