Фигурное катание
 
19:39 14.01.2026 (обновлено: 19:53 14.01.2026)
Загитова рада возвращению к роли ведущей "Ледникового периода"
Загитова рада возвращению к роли ведущей "Ледникового периода"
Новости
Загитова рада возвращению к роли ведущей "Ледникового периода"

Загитова прокомментировала свое возвращение к роли ведущей "Ледникового периода"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила журналистам, что комфортно себя чувствует в роли ведущей проекта "Ледниковый период".
Съемки нового сезона телепроекта "Ледниковый период" начались в среду. Загитова вернулась к роли ведущей. Фигуристка в прежние годы вела это шоу на протяжении трех сезонов.
"Меня переполняют чувства и эмоции от возвращения (в проект). Как только я переступила порог арены, сразу почувствовала себя как дома. Поначалу очень нервничала, как на соревнованиях, давно у меня не было такого мандража. Но потом увидела родные лица, вся команда очень тепло меня приняла, и мне стало спокойно. Спасибо, что в меня поверили, дали шанс проявить себя", - сказала Загитова.

"Буду ли я когда-нибудь участницей "Ледникового периода"? Никогда не говори "никогда", я не буду этого исключать. Но пока я очень комфортно чувствую себя на месте ведущей. Я много работаю над этим", - добавила она.
Алексей Ягудин и Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Загитова раскрыла имя соведущего в новом сезоне "Ледникового периода"
10 января, 21:41
 
Фигурное катаниеАлина ЗагитоваСпорт
 
