Загитова рада возвращению к роли ведущей "Ледникового периода"
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила журналистам, что комфортно себя чувствует в роли ведущей проекта "Ледниковый период". РИА Новости Спорт, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила журналистам, что комфортно себя чувствует в роли ведущей проекта "Ледниковый период".
Съемки нового сезона телепроекта "Ледниковый период" начались в среду. Загитова
вернулась к роли ведущей. Фигуристка в прежние годы вела это шоу на протяжении трех сезонов.
«
"Меня переполняют чувства и эмоции от возвращения (в проект). Как только я переступила порог арены, сразу почувствовала себя как дома. Поначалу очень нервничала, как на соревнованиях, давно у меня не было такого мандража. Но потом увидела родные лица, вся команда очень тепло меня приняла, и мне стало спокойно. Спасибо, что в меня поверили, дали шанс проявить себя", - сказала Загитова.
"Буду ли я когда-нибудь участницей "Ледникового периода"? Никогда не говори "никогда", я не буду этого исключать. Но пока я очень комфортно чувствую себя на месте ведущей. Я много работаю над этим", - добавила она.