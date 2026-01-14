Загитова рада возвращению к роли ведущей "Ледникового периода"

«

"Меня переполняют чувства и эмоции от возвращения (в проект). Как только я переступила порог арены, сразу почувствовала себя как дома. Поначалу очень нервничала, как на соревнованиях, давно у меня не было такого мандража. Но потом увидела родные лица, вся команда очень тепло меня приняла, и мне стало спокойно. Спасибо, что в меня поверили, дали шанс проявить себя", - сказала Загитова.