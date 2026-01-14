Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе ответила на критику спринтерских кругов на турнирах в России - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
15:32 14.01.2026 (обновлено: 15:33 14.01.2026)
Вяльбе ответила на критику спринтерских кругов на турнирах в России
Вяльбе ответила на критику спринтерских кругов на турнирах в России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛыжные гонки: Кубок России. Женщины
© РИА Новости / Максим Богодвид
КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости, Аделия Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на внутренних соревнованиях нет проблем с длиной спринтерских кругов, они соответствуют международным стандартам.
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева в декабре получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и участвуют в гонках Кубка мира.
«
"Я подготовилась к этому вопросу. Самый маленький круг на этапе Кубка мира - 1155 метров, а у нас - 1161 метр. Самый большой круг - 1547 метров, у нас - 1535 метров. И если вы думаете, что мы делаем больше, чем они, то вы глубоко в этом ошибались. Про искусственный снег - да, у нас везде лежит наш снег, но, если я сейчас обратилась бы к организаторам, чтобы они добавили искусственный снег, меня бы отправили в Кащенко. У нас есть везде наш снег, и это первая и основная проблема наша, и сделать мы ничего не можем", - сказала Вяльбе журналистам.
"Не надо рассказывать, что я полная идиотка и делаю какие-то двухкилометровые там круги, этого нет. Все наши круги соответствуют международным стандартам. То есть у нас есть даже те круги, например в Тюмени, которые делали не наши представители, а представители FIS, когда мы готовились к Кубку мира. Да, ребята попали в такую сложную ситуацию. Кстати, один из самых коротких кругов - это Давос, без набора высоты, то есть без подъема и набора высоты. Понятно, что для них (Коростелева и Непряевой) еще и ехать на искусственном снегу - это нечто сверхъестественное. Я думаю, что когда команда вернется, то максимум через год уже все снова сравняются. Мы не были на последних позициях, да, мы не были близко", - добавила она.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Бородавко рассчитывал, что Непряева и Коростелев выступят в спринтах лучше
3 января, 17:40
 
Лыжные гонкиСпортЕлена ВяльбеДарья НепряеваСавелий КоростелевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
