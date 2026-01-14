https://ria.ru/20260114/vergun-2067933053.html
Вергун покинул пост главного тренера "Уралмаша"
Белорус Ростислав Вергун покинул пост главного тренера екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T22:55:00+03:00
баскетбол
спорт
ростислав вергун
уралмаш
единая лига втб
