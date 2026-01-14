Рейтинг@Mail.ru
Вергун покинул пост главного тренера "Уралмаша"
22:55 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vergun-2067933053.html
Вергун покинул пост главного тренера "Уралмаша"
Вергун покинул пост главного тренера "Уралмаша" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Вергун покинул пост главного тренера "Уралмаша"
Белорус Ростислав Вергун покинул пост главного тренера екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T22:55:00+03:00
2026-01-14T22:55:00+03:00
баскетбол
спорт
ростислав вергун
уралмаш
единая лига втб
https://ria.ru/20260110/uralmash-2067131669.html
спорт, ростислав вергун, уралмаш, единая лига втб
Вергун покинул пост главного тренера "Уралмаша"

Ростислав Вергун покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Уралмаш"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Белорус Ростислав Вергун покинул пост главного тренера екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Вергун возглавил команду по ходу сезона-2023/24 и дважды выводил команду в плей-офф Единой лиги ВТБ, а также завоевал с "оранжево-черно-зелеными" Кубок России.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 "Уралмаш" занимает восьмое место, выиграв семь матчей из 20.
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
