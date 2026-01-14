Рейтинг@Mail.ru
Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти
Биатлон
 
18:37 14.01.2026
Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что призыв бывшего хоккейного вратаря чеха Доминика Гашека лишить США права... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти

Васильев: Гашек критикует власти США, чтобы повысить свою популярность

Дмитрий Васильев . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что призыв бывшего хоккейного вратаря чеха Доминика Гашека лишить США права проведения чемпионата мира 2026 года по футболу на фоне агрессивных действий страны в Венесуэле вызван желанием вновь напомнить о себе и постараться повысить свой рейтинг.
Гашек ранее заявил, что поддерживает лишение США чемпионата мира, так как в ином случае будет легализовано право этой страны угрожать военной агрессией другим государствам. Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) заявила РИА Новости, что организация не планирует вводить санкции против спортсменов из США после ударов армии страны по Венесуэле из-за принципа невмешательства в политику, а также с целью обеспечения участия спортсменов в Олимпиаде-2026 независимо от места рождения.
"Гашек хочет дать понять, что он очень последовательный человек: если уж раньше отстранили российских спортсменов и федерации, то и других должны отстранять. Но в данном случае его последовательность идет вразрез с Олимпийской хартией и другими основополагающими документами. И она может выйти ему боком, так как американцы не любят, когда какие-то частные лица призывают к санкциям против них или к бойкоту. Как бы санкции не были вынесены против него. Последовательность Гашека развивается не в том русле", - сказал Васильев.
"И, вне всякого сомнения, его слова вызваны желанием в очередной раз напомнить о себе. Я в этом даже не сомневаюсь. Ему надо напомнить всем о том, что он есть, что он опять протестует, чтобы журналисты снова обращались к нему за комментариями и так далее. Ему хочется таким образом как-то повысить свою популярность", - отметил собеседник агентства.
Доминик Гашек - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Этого мало": Гашек высказался о тысячах отмененных билетов на ЧМ в США
11:22
 
БиатлонСпортСШАВенесуэлаМеждународный олимпийский комитет (МОК)Чемпионат мира по футболу 2026
 
