Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что призыв бывшего хоккейного вратаря чеха Доминика Гашека лишить США права проведения чемпионата мира 2026 года по футболу на фоне агрессивных действий страны в Венесуэле вызван желанием вновь напомнить о себе и постараться повысить свой рейтинг.

"И, вне всякого сомнения, его слова вызваны желанием в очередной раз напомнить о себе. Я в этом даже не сомневаюсь. Ему надо напомнить всем о том, что он есть, что он опять протестует, чтобы журналисты снова обращались к нему за комментариями и так далее. Ему хочется таким образом как-то повысить свою популярность", - отметил собеседник агентства.