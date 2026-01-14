https://ria.ru/20260114/vasilev-2067895975.html
Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти
Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что призыв бывшего хоккейного вратаря чеха Доминика Гашека лишить США права... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T18:37:00+03:00
2026-01-14T18:37:00+03:00
2026-01-14T18:37:00+03:00
биатлон
спорт
сша
венесуэла
международный олимпийский комитет (мок)
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
https://ria.ru/20260114/gashek-2067763493.html
сша
венесуэла
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сша, венесуэла, международный олимпийский комитет (мок), чемпионат мира по футболу 2026
Биатлон, Спорт, США, Венесуэла, Международный олимпийский комитет (МОК), Чемпионат мира по футболу 2026
Васильев объяснил, почему Гашек критикует американские власти
Васильев: Гашек критикует власти США, чтобы повысить свою популярность
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что призыв бывшего хоккейного вратаря чеха Доминика Гашека лишить США права проведения чемпионата мира 2026 года по футболу на фоне агрессивных действий страны в Венесуэле вызван желанием вновь напомнить о себе и постараться повысить свой рейтинг.
Гашек
ранее заявил, что поддерживает лишение США
чемпионата мира, так как в ином случае будет легализовано право этой страны угрожать военной агрессией другим государствам. Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК)
заявила РИА Новости, что организация не планирует вводить санкции против спортсменов из США после ударов армии страны по Венесуэле
из-за принципа невмешательства в политику, а также с целью обеспечения участия спортсменов в Олимпиаде-2026 независимо от места рождения.
"Гашек хочет дать понять, что он очень последовательный человек: если уж раньше отстранили российских спортсменов и федерации, то и других должны отстранять. Но в данном случае его последовательность идет вразрез с Олимпийской хартией и другими основополагающими документами. И она может выйти ему боком, так как американцы не любят, когда какие-то частные лица призывают к санкциям против них или к бойкоту. Как бы санкции не были вынесены против него. Последовательность Гашека развивается не в том русле", - сказал Васильев
.
"И, вне всякого сомнения, его слова вызваны желанием в очередной раз напомнить о себе. Я в этом даже не сомневаюсь. Ему надо напомнить всем о том, что он есть, что он опять протестует, чтобы журналисты снова обращались к нему за комментариями и так далее. Ему хочется таким образом как-то повысить свою популярность", - отметил собеседник агентства.