Авербух: Валиева обещала присоединиться к "Ледниковому периоду" в будущем
Российская фигуристка Камила Валиева обещала присоединиться к телепроекту "Ледниковый период" в будущем, сообщил продюсер Илья Авербух. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T17:04:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
илья авербух
