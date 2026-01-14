Рейтинг@Mail.ru
17:04 14.01.2026
Авербух: Валиева обещала присоединиться к "Ледниковому периоду" в будущем
Авербух: Валиева обещала присоединиться к "Ледниковому периоду" в будущем

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Анастасия Панина. Российская фигуристка Камила Валиева обещала присоединиться к телепроекту "Ледниковый период" в будущем, сообщил продюсер Илья Авербух.
Съемки нового сезона телепроекта "Ледниковый период" начались в среду. В качестве участниц в проекте задействованы соперницы Валиевой во время спортивной карьеры - Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная. В роли ведущей – Алина Загитова, в судейской бригаде – Евгения Медведева.
"Валиева сказала: обязательно приду, очень люблю этот проект, но не в этом году. Мы с большим теплом и уважением относимся к ее решению", - сказал Авербух журналистам.
Фигурное катаниеКамила ВалиеваИлья Авербух
 
