https://ria.ru/20260114/vada-2067732792.html
WADA назвало размер взноса России за 2026 год
WADA назвало размер взноса России за 2026 год - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
WADA назвало размер взноса России за 2026 год
Россия должна внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 440 483 доллара в 2026 году, сообщается на официальном сайте организации. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T09:14:00+03:00
2026-01-14T09:14:00+03:00
2026-01-14T09:37:00+03:00
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спорт
допинг
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_f41b1b3b960fb6c56033da10d0697be6.jpg
https://ria.ru/20251201/loginova-2059029063.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f43a1a4c6484e0974b69387156df8ac7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирное антидопинговое агентство (wada), спорт, допинг, вокруг спорта
Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спорт, Допинг, Вокруг спорта
WADA назвало размер взноса России за 2026 год
Россия должна выплатить WADA 1,44 миллиона долларов в 2026 году
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия должна внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 440 483 доллара в 2026 году, сообщается на официальном сайте организации.
Как следует из документа WADA
, аналогичную сумму должны выплатить Франция, Германия, Италия и Великобритания. Больше взносы у США (3 957 756 долларов), Канады (1 978 878) и Японии (1 502 800). Отмечается, что по состоянию на 9 января суммы выплатили Израиль, Коста-Рика, Литва, Португалия, Саудовская Аравия и Эстония.
Согласно сведениям на сайте WADA, в 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов, в соответствии с документами WADA, эта сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA за 2025 год - 1 408 094 доллара, эта сумма также остается невыплаченной в связи с международными санкциями.
В декабре глава офиса стратегического управления WADA Одри Тайллефер на заседании совета учредителей заявила, что бюджет организации в 2026 году составит 54,5 млн долларов.