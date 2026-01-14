WADA назвало размер взноса России за 2026 год

Согласно сведениям на сайте WADA, в 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов, в соответствии с документами WADA, эта сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA за 2025 год - 1 408 094 доллара, эта сумма также остается невыплаченной в связи с международными санкциями.