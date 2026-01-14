Рейтинг@Mail.ru
09:14 14.01.2026 (обновлено: 09:37 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/vada-2067732792.html
WADA назвало размер взноса России за 2026 год
Россия должна внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 440 483 доллара в 2026 году, сообщается на официальном сайте организации. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T09:14:00+03:00
2026-01-14T09:37:00+03:00
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спорт
допинг
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_f41b1b3b960fb6c56033da10d0697be6.jpg
WADA назвало размер взноса России за 2026 год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Конгресс WADA
Конгресс WADA
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия должна внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 440 483 доллара в 2026 году, сообщается на официальном сайте организации.
Как следует из документа WADA, аналогичную сумму должны выплатить Франция, Германия, Италия и Великобритания. Больше взносы у США (3 957 756 долларов), Канады (1 978 878) и Японии (1 502 800). Отмечается, что по состоянию на 9 января суммы выплатили Израиль, Коста-Рика, Литва, Португалия, Саудовская Аравия и Эстония.
Согласно сведениям на сайте WADA, в 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов, в соответствии с документами WADA, эта сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA за 2025 год - 1 408 094 доллара, эта сумма также остается невыплаченной в связи с международными санкциями.
В декабре глава офиса стратегического управления WADA Одри Тайллефер на заседании совета учредителей заявила, что бюджет организации в 2026 году составит 54,5 млн долларов.
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Логинова заявила, что РУСАДА готово принять аудит WADA хоть завтра
1 декабря 2025, 19:34
 
Всемирное антидопинговое агентство (WADA)СпортДопингВокруг спорта
 
