Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова заявила журналистам, что согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" из-за партнера, которым стал актер Иван Жвакин.

Трусова впервые принимает участие в проекте "Ледниковый период". Спортсменке 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине , на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.

"Мне трудно найти время на все мои дела - тренировки, шоу, ребенок. Поэтому я долго не решалась согласиться на участие в проекте. Согласилась, только когда все пообещали помогать и подстраивать график. Ну и кандидатура партнера сыграла большую роль. "Молодежка" была моим любимым сериалом очень долгое время", - сказала Трусова.