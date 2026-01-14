https://ria.ru/20260114/trusova-2067848220.html
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"
Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова заявила журналистам, что согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" из-за партнера, которым... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T16:10:00+03:00
2026-01-14T16:10:00+03:00
2026-01-14T16:10:00+03:00
фигурное катание
пекин
александра игнатова (трусова)
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005165045_0:57:650:423_1920x0_80_0_0_b96cd6fd89452ba7e6a06cc6f2a3142e.jpg
https://ria.ru/20260110/zagitova-2067169591.html
пекин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005165045_66:0:643:433_1920x0_80_0_0_f1c9fc6455651bf52e83ba5926548dff.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, александра игнатова (трусова), олимпийские игры
Фигурное катание, Пекин, Александра Игнатова (Трусова), Олимпийские игры
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"
Трусова согласилась на участие в "Ледниковом периоде" из-за партнера
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова заявила журналистам, что согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" из-за партнера, которым стал актер Иван Жвакин.
Трусова впервые принимает участие в проекте "Ледниковый период". Спортсменке 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине
, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
"Мне трудно найти время на все мои дела - тренировки, шоу, ребенок. Поэтому я долго не решалась согласиться на участие в проекте. Согласилась, только когда все пообещали помогать и подстраивать график. Ну и кандидатура партнера сыграла большую роль. "Молодежка" была моим любимым сериалом очень долгое время", - сказала Трусова.
"Я, каюсь, почти не следил за фигурным катанием раньше. Но когда узнал, с кем буду кататься, все пересмотрел. Для меня огромная честь иметь возможность кататься с такой партнершей, спасибо Саше, что она согласилась", - добавил Жвакин.