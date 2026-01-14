Рейтинг@Mail.ru
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:10 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/trusova-2067848220.html
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"
Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова заявила журналистам, что согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" из-за партнера, которым... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T16:10:00+03:00
2026-01-14T16:10:00+03:00
фигурное катание
пекин
александра игнатова (трусова)
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005165045_0:57:650:423_1920x0_80_0_0_b96cd6fd89452ba7e6a06cc6f2a3142e.jpg
https://ria.ru/20260110/zagitova-2067169591.html
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005165045_66:0:643:433_1920x0_80_0_0_f1c9fc6455651bf52e83ba5926548dff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пекин, александра игнатова (трусова), олимпийские игры
Фигурное катание, Пекин, Александра Игнатова (Трусова), Олимпийские игры
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"

Трусова согласилась на участие в "Ледниковом периоде" из-за партнера

© Фото : Julia Komarova / ФФККРАлександра Трусова (Игнатова)
Александра Трусова (Игнатова) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Julia Komarova / ФФККР
Александра Трусова (Игнатова). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова заявила журналистам, что согласилась участвовать в "Ледниковом периоде" из-за партнера, которым стал актер Иван Жвакин.
Трусова впервые принимает участие в проекте "Ледниковый период". Спортсменке 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
"Мне трудно найти время на все мои дела - тренировки, шоу, ребенок. Поэтому я долго не решалась согласиться на участие в проекте. Согласилась, только когда все пообещали помогать и подстраивать график. Ну и кандидатура партнера сыграла большую роль. "Молодежка" была моим любимым сериалом очень долгое время", - сказала Трусова.
"Я, каюсь, почти не следил за фигурным катанием раньше. Но когда узнал, с кем буду кататься, все пересмотрел. Для меня огромная честь иметь возможность кататься с такой партнершей, спасибо Саше, что она согласилась", - добавил Жвакин.
Алексей Ягудин и Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Загитова раскрыла имя соведущего в новом сезоне "Ледникового периода"
10 января, 21:41
 
Фигурное катаниеПекинАлександра Игнатова (Трусова)Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала