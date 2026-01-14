Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
21:52 14.01.2026
"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ
"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" нанесло поражение ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ

"Торпедо" благодаря шатауту Костина обыграло "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" нанесло поражение ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Глеб Пугачев (2-я минута), Сергей Гончарук (16) и Егор Соколов (33). Голкипер Денис Костин отразил 33 броска и оформил 14-й шатаут в карьере.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Торпедо НН
3 : 0
Локомотив
01:31 •
15:10 • Сергей Гончарук
(Шейн Принс)
12:31 • Егор Соколов
(, Kirill Svishchyov)
"Торпедо" набрало 56 очков и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, где "Локомотив" (61 очко) занимает вторую позицию. В следующем матче нижегородцы 17 января на выезде встретятся с московским "Спартаком", а ярославская команда в тот же день примет китайский клуб "Шанхайские Драконы".
В другом матче "Шанхайские Драконы" на домашней арене уступили петербургскому СКА со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).
"Металлург" одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ
19:32
 
ХоккейСергей ГончарукЕгор СоколовДенис КостинТорпедоЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
