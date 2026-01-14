Шестаков сообщил о работе над матчевой встречей самбистов России и США

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков сообщил РИА Новости, что организация прорабатывает варианты проведения матчевой встречи между сборными России и США, а также включения самбо в качестве демонстрационного вида в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
В марте пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
"У нас есть задумка провести матчевую встречу самбистов России и США. Мы проводим такую работу и даже ведем речь о том, чтобы попытаться попасть в качестве демонстрационного вида спорта на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Пока, к сожалению, не очень получается, но мы руки не опускаем и продолжаем работать в этом направлении. Вы же прекрасно знаете, что президент США Дональд Трамп в свое время опекал Федора Емельяненко. Федор был прекрасно с ним знаком, Трамп часто приходил на его бои, он является любителем и поклонником боевых единоборств. Мы думаем на эту тему и пытаемся такую встречу организовать. Надеюсь, что в ближайшее время у нас это получится", - сказал Шестаков.
"В США сейчас наблюдается очень большой интерес к самбо. И можно даже говорить о том, что в голливудских фильмах технике самбо уделяется определенное внимание. Можно вспомнить очень известного актера Киану Ривза, который в одном из фильмов демонстрировал приемы самбо и говорил о том, что это уникальный вид спорта. И актеров, которые так говорят о нашем виде спорта, не один и не два. В спортивных клубах в Америке самбо очень популярно. У них были чемпионы мира, сейчас, правда, идет смена поколений. Но я думаю, что в ближайшее время у них появятся новые сильные самбисты", - подчеркнул глава FIAS.
