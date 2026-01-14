Шестаков сообщил о работе над матчевой встречей самбистов России и США

«

"У нас есть задумка провести матчевую встречу самбистов России и США. Мы проводим такую работу и даже ведем речь о том, чтобы попытаться попасть в качестве демонстрационного вида спорта на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Пока, к сожалению, не очень получается, но мы руки не опускаем и продолжаем работать в этом направлении. Вы же прекрасно знаете, что президент США Дональд Трамп в свое время опекал Федора Емельяненко. Федор был прекрасно с ним знаком, Трамп часто приходил на его бои, он является любителем и поклонником боевых единоборств. Мы думаем на эту тему и пытаемся такую встречу организовать. Надеюсь, что в ближайшее время у нас это получится", - сказал Шестаков.