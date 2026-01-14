https://ria.ru/20260114/rubin-2067790994.html
Селюк рассказал, на что может претендовать "Рубин" с Артигой
Футбольный клуб "Рубин" под руководством нового главного тренера Франка Артиги в новом сезоне сможет войти в пятерку лучших команд чемпионата России, заявил
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный клуб "Рубин" под руководством нового главного тренера Франка Артиги в новом сезоне сможет войти в пятерку лучших команд чемпионата России, заявил РИА Новости агент испанского специалиста Дмитрий Селюк.
"Рубин" 13 января объявил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова. На следующий день его сменил Франк Артига. Контракт с новым наставником рассчитан до лета 2027 года.
«
"У меня даже сомнений нет, что "Рубин" в следующем сезоне будет боевой единицей, с которой будут считаться все. Уверен в том, что они будут в пятерке. Поступательное движение будет однозначно! Но самое важное тут не результат, потому что "Рубину" надо будет бороться с "Зенитом", "Краснодаром" и ЦСКА. Самое важное, я уверен, что у "Рубина" появится атакующая, комбинационная игра", - сказал Селюк.
"Артига за то, чтобы играть со счетом 4:3, а не 1:0. Не хочу обижать Рахимова, потому что отношусь к нему с уважением, но скучновато", - добавил собеседник агентства.
Артиге 49 лет. С 2010 года он работал в структуре "Барселоны", тренировал юношеские команды разных возрастов до 2021 года. За это время специалист выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах. Ранее испанец возглавлял столичную "Родину", которая под его руководством заняла пятое место в Первой лиге, а с июня 2024-го по апрель 2025-го работал с подмосковными "Химками". Его последним местом работы был ангольский "Петру Атлетику".
"Рубин" набрал 23 очка и ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первой официальной игре после зимней паузы казанцы 28 февраля на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо".