Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
10:31 14.01.2026
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
спорт, алия мустафина, валентина родионенко, спортивная гимнастика
Спорт, Алия Мустафина, Валентина Родионенко, Спортивная гимнастика
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике

Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© пресс-служба ФСГР
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России.
В списках кандидатов в сборные России по спортивной гимнастике Родионенко указана в качестве аналитика.
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, ранее занимавшая пост старшего тренера молодежной женской сборной России, заняла должность тренера сборной России по упражнению на бревне.
В июне министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что Андрей Родионенко, супруг Валентины Родионенко, покинул пост главного тренера России по спортивной гимнастике, его место занял Дмитрий Андреев.
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Это грабеж!" В США и на Украине в ярости от золота российской гимнастки
24 октября 2025, 15:33
 
СпортАлия МустафинаВалентина РодионенкоСпортивная гимнастика
 
