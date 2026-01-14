https://ria.ru/20260114/rodionenko-2067748908.html
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике