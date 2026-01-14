Рейтинг@Mail.ru
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 14.01.2026 (обновлено: 11:58 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/mok-2067769335.html
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду
Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T11:45:00+03:00
2026-01-14T11:58:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
шорт-трек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89118/07/891180711_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_84d8dfb1846f82531017c83a4848edd1.jpg
https://ria.ru/20260113/pryguny-2067636628.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89118/07/891180711_0:0:2548:1910_1920x0_80_0_0_7f544ac2dc9d6be61a7b1f7fec7d4412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный олимпийский комитет (мок), шорт-трек
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Шорт-трек
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду

Шорт-трекисты Крылова и Посашков приняли приглашение МОК на Олимпиаду

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШорт-трек
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на официальном сайте организации.
Посашков и Крылова стали четвертым и пятым спортсменами, которые приняли приглашение на Олимпийские игры. Ранее приглашение МОК приняли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1000 метров. 21-летний Посашков - победитель этапов, а также Финала Кубка России в эстафете.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля.
Михаил Назаров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду
Вчера, 16:53
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Шорт-трек
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала