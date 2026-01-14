https://ria.ru/20260114/mok-2067769335.html
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду
Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
шорт-трек
Новости
ru-RU
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду
Шорт-трекисты Крылова и Посашков приняли приглашение МОК на Олимпиаду