Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье, пишут СМИ
2026-01-14T20:59:00+03:00
2026-01-14T20:59:00+03:00
2026-01-14T21:23:00+03:00
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс, который являлся игроком клуба "Алга" из Бишкека, погиб в Подмосковье, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
В конце декабря СМИ сообщали о том, что игрок стал жертвой нападения с применением пистолета в подмосковном Звенигороде. Инцидент произошел в буфете "ДеньНочь" на Московской улице, где футболист отдыхал вместе с друзьями. Тогда футболист был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.
Адамсу 31 год. Он является воспитанником ЦСКА и выступал в России в составе красноярского "Енисея", "Волги" и "КАМАЗа". Также в активе защитника четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года россиянин подписал контракт с клубом "Алга" из Бишкека.