Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс, который являлся игроком клуба "Алга" из Бишкека, погиб в Подмосковье, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

В конце декабря СМИ сообщали о том, что игрок стал жертвой нападения с применением пистолета в подмосковном Звенигороде. Инцидент произошел в буфете "ДеньНочь" на Московской улице, где футболист отдыхал вместе с друзьями. Тогда футболист был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.