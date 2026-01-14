https://ria.ru/20260114/mane-2067928023.html
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки
Сборная Сенегала по футболу нанесла поражение национальной команде Египта в полуфинальном матче Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T22:10:00+03:00
2026-01-14T22:10:00+03:00
2026-01-14T22:10:00+03:00
футбол
спорт
кубок африканских наций
садио мане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833184705_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_533b3175cdfba8991e3d9e9cbe927a45.jpg
https://ria.ru/20260111/futbol-2067179998.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833184705_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_38ada8ed960fbc065076c4a49de903d3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок африканских наций, садио мане
Футбол, Спорт, Кубок африканских наций, Садио Мане
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами и выход в финал Кубка Африки