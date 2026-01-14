Рейтинг@Mail.ru
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки
Футбол
Футбол
 
22:10 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/mane-2067928023.html
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки
Сборная Сенегала по футболу нанесла поражение национальной команде Египта в полуфинальном матче Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T22:10:00+03:00
2026-01-14T22:10:00+03:00
футбол
спорт
кубок африканских наций
садио мане
спорт, кубок африканских наций, садио мане
Футбол, Спорт, Кубок африканских наций, Садио Мане
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки

Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами и выход в финал Кубка Африки

Болельщики сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре
Болельщики сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© пресс-служба Кубка мира
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу нанесла поражение национальной команде Египта в полуфинальном матче Кубка африканских наций.
Встреча в марокканском Танжере завершилась со счетом 1:0. Мяч на 78-й минуте забил Садио Мане.
В финале турнира сенегальцы встретятся с победителем противостояния между сборными Нигерии и Марокко, которые выявят сильнейшего позднее в среду.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Салах помог сборной Египта выйти в полуфинал Кубка африканских наций
11 января, 00:10
 
Футбол Спорт Кубок африканских наций Садио Мане
 
