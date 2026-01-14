Рейтинг@Mail.ru
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау
16:00 14.01.2026 (обновлено: 16:09 14.01.2026)
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау
Россиянин Иван Кузнецов завоевал серебро в гигантском слаломе на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771564699_0:273:1440:1353_1920x0_80_0_0_7d8d938c3888fd43b841ab79cd037c7f.jpg
александр андриенко
Спорт, Александр Андриенко
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау

Россиянин Кузнецов завоевал серебро в гигантский слалом на турнире в Турнау

© Фото : Федерация Горнолыжного спортаИван Кузнецов
Иван Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Федерация Горнолыжного спорта
Иван Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россиянин Иван Кузнецов завоевал серебро в гигантском слаломе на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые прошли в австрийском Турнау.
Победителем стал француз Тома Лардон, который показал результат 2 минуты 21,01 секунды. Кузнецов отстал от него на 0,54 секунды. Бронза у итальянцев Давиде Зеппи (+1,10) и шведа Вильяма Хелльквиста (+1,10). Россиянин Александр Андриенко стал пятым (+1,24).
Получивший ранее нейтральный статус для выступления на турнирах FIS Кузнецов второй раз после допуска поднялся на пьедестал. 6 января он стал третьим в гигантском слаломе на турнире во французском Валуаре.
Горнолыжный спорт - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам
19 декабря 2025, 18:54
 
