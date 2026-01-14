https://ria.ru/20260114/kuznetsov-2067845917.html
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау
Россиянин Иван Кузнецов завоевал серебро в гигантском слаломе на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T16:00:00+03:00
2026-01-14T16:00:00+03:00
2026-01-14T16:09:00+03:00
спорт
александр андриенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771564699_0:309:1440:1119_1920x0_80_0_0_493d84e36daf8016a79fa0f0e6539a8a.jpg
https://ria.ru/20251219/fis-2063409298.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771564699_0:273:1440:1353_1920x0_80_0_0_7d8d938c3888fd43b841ab79cd037c7f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр андриенко
Спорт, Александр Андриенко
Россиянин завоевал серебро в гигантском слаломе на турнире в Турнау
Россиянин Кузнецов завоевал серебро в гигантский слалом на турнире в Турнау