Кротов и Жильцов стали седьмыми на десятом этапе ралли-марафона "Дакар"
23:47 14.01.2026 (обновлено: 02:05 15.01.2026)
Кротов и Жильцов стали седьмыми на десятом этапе ралли-марафона "Дакар"
Кротов и Жильцов стали седьмыми на десятом этапе ралли-марафона "Дакар"
Кротов и Жильцов стали седьмыми на десятом этапе ралли-марафона "Дакар"

Кротов и Жильцов заняли седьмое место на десятом этапе ралли-марафона "Дакар"

Денис Кротов
Денис Кротов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли седьмое место на десятом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Протяженность спецучастка составила 420 километров. Кротов и Жильцов, получившие 10 секунд штрафа, на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 5 часов 1 минуту 36 секунд и на 13 минут и 9 секунд отстали от победителя этапа француза Матье Серрадори (Century; 4:48.27). Второе место занял катарец Насер Аль-Аттия (Dacia; отставание - 6 минут 12 секунд; 40 секунд штрафа), на третьей строчке расположился француз Себастьян Лёб (Dacia; +9.20). В общем зачете внедорожников лидирует Аль-Аттия (41:39.50), Кротов уступает ему 7 часов 39 минут 5 секунд и располагается на 34-й строчке.
Российский гонщик Денис Кротов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Кротов занял 21-е место на восьмом этапе "Дакара"
12 января, 18:04
В классе Challenger победу одержал нидерландец Пол Спирингс (Taurus; 5:14.55), вторым финишировал саудовец Ясир Хамад Сеаидан (Taurus; +2.50), третьим - аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus; +3.22). Россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов (Taurus; +2:51.57) завершили этап 30-м месте. В общем зачете они идут 20-ми (+12:35.44), лидирует испанец Пау Наварро (Taurus, 46:27.59).
В зачете грузовиков победу одержал чех Алеш Лопрайс (Iveco; 5:35.54), вторым стал литовец Вайдотас Зала (Iveco; +1.37), который лидирует в общем зачете со временем 48 часов 33 минуты 11 секунд, третьим стал чех Мартен Солтыс (Buggyra; +22.30). В зачете мотоциклистов лучшим стал француз Адриен ван Беверен (Honda; 4:15.43), следом финишировали лидер общего зачета американец Рики Брабек (Honda; +3.49) и аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; +4.04). Среди мотовездеходов в классе SSV этап выиграл лидер зачета американец Брук Хэгер (Polaris; 5:18.14), на второй строчке расположился француз Ксавье де Султре (Polaris; +1.15), третьим стал аргентинец Херемиас Гонсалес Фериоли (Can-Am; +5.09).
11-й этап ралли со спецучастком протяженностью 346 км пройдет в четверг, 15 января.
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Кротов занял 45-е место на девятом этапе "Дакара"
13 января, 19:14
 
