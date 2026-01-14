Рейтинг@Mail.ru
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова
Хоккей
 
06:02 14.01.2026
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова

Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Тампы" в НХЛ

Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Питтсбург
1 : 20:1
Тампа-Бэй
57:44 • Евгений Малкин
(Кристфер Летанг)
65:01 • Егор Чинахов (П)
54:13 • Янис Жером Мозер
(Янни Гурде, Земгус Гиргенсонс)
65:01 • Гаге Гонсалвеш (П)
65:01 • Никита Кучеров (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Тампы" шайбу в основное время матча забросил Янис Мозер (55-я минута). Автором победного буллита стал российский форвард Никита Кучеров. У "Питтсбурга" голом отметился российский нападающий Евгений Малкин (58).
Евгений Малкин забросил десятую шайбу в сезоне-2025/26 и 524-ю в карьере в чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, догнав Брайана Троттье.
Никита Кучеров нанес четыре броска в створ ворот и результативными действиями не отметился, прервав личную серию с набранными очками, которая составила десять матчей.
Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов один раз бросил в створ ворот и реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой встречи.
"Тампа" одержала 11-ю победу подряд. "Питтсбург" потерпел третье поражение кряду.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" благодаря передачам российских форвардов Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко обыграл "Калгари Флэймз" (5:3), а гол защитника Артема Зуба помог "Оттаве Сенаторз" выиграть у "Ванкувер Кэнакс" (2:1).
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзТампа-Бэй ЛайтнингЕвгений МалкинНикита КучеровЕгор ЧинаховАндрей Василевский
 
Матч-центр
 
