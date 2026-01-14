Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Тампы" шайбу в основное время матча забросил Янис Мозер (55-я минута). Автором победного буллита стал российский форвард Никита Кучеров. У "Питтсбурга" голом отметился российский нападающий Евгений Малкин (58).

Евгений Малкин забросил десятую шайбу в сезоне-2025/26 и 524-ю в карьере в чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, догнав Брайана Троттье.

Никита Кучеров нанес четыре броска в створ ворот и результативными действиями не отметился, прервав личную серию с набранными очками, которая составила десять матчей.

Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов один раз бросил в створ ворот и реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой встречи.

"Тампа" одержала 11-ю победу подряд. "Питтсбург" потерпел третье поражение кряду.