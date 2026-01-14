https://ria.ru/20260114/khokkey-2067719180.html
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T06:02:00+03:00
2026-01-14T06:02:00+03:00
2026-01-14T06:02:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
тампа-бэй лайтнинг
евгений малкин
никита кучеров
егор чинахов
андрей василевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908554167_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a204a6afeb14e3d42f26f58055860bcd.jpg
https://ria.ru/20260114/khokkey-2067718740.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908554167_40:0:1480:1080_1920x0_80_0_0_2d64c720be58eb8b45f2b2db56fad5eb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, тампа-бэй лайтнинг, евгений малкин, никита кучеров, егор чинахов, андрей василевский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Егор Чинахов, Андрей Василевский
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Тампой" Кучерова
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Тампы" в НХЛ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Тампы" шайбу в основное время матча забросил Янис Мозер (55-я минута). Автором победного буллита стал российский форвард Никита Кучеров. У "Питтсбурга" голом отметился российский нападающий Евгений Малкин (58).
Евгений Малкин забросил десятую шайбу в сезоне-2025/26 и 524-ю в карьере в чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, догнав Брайана Троттье.
Никита Кучеров нанес четыре броска в створ ворот и результативными действиями не отметился, прервав личную серию с набранными очками, которая составила десять матчей.
Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов один раз бросил в створ ворот и реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой встречи.
"Тампа" одержала 11-ю победу подряд. "Питтсбург" потерпел третье поражение кряду.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" благодаря передачам российских форвардов Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко обыграл "Калгари Флэймз" (5:3), а гол защитника Артема Зуба помог "Оттаве Сенаторз" выиграть у "Ванкувер Кэнакс" (2:1).