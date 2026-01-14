Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов НХЛ

Благодаря шайбе во встрече с "Тампой" Малкин достиг отметки в 524 гола в карьере в чемпионатах НХЛ и поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, догнав Брайана Троттье. Рекорд по голам в чемпионатах НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (917 голов).