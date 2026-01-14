Рейтинг@Mail.ru
Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
05:34 14.01.2026
Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов НХЛ
Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T05:34:00+03:00
2026-01-14T05:34:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
евгений малкин
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Евгений Малкин
Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов НХЛ

Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Питтсбург
1 : 20:1
Тампа-Бэй
57:44 • Евгений Малкин
(Кристфер Летанг)
65:01 • Егор Чинахов (П)
54:13 • Янис Жером Мозер
(Янни Гурде, Земгус Гиргенсонс)
65:01 • Гаге Гонсалвеш (П)
65:01 • Никита Кучеров (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Малкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Благодаря шайбе во встрече с "Тампой" Малкин достиг отметки в 524 гола в карьере в чемпионатах НХЛ и поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, догнав Брайана Троттье. Рекорд по голам в чемпионатах НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (917 голов).
