ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
13:19 14.01.2026
ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР
ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР
Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривал вопрос по допуску российских юниоров на прошедшем 13 января совете, сказал РИА Новости президент Союза...
спорт
николай гуляев
международный союз конькобежцев (isu)
союз конькобежцев россии (скр)
https://ria.ru/20251106/gulyaev-2053147541.html
Новости
спорт, николай гуляев, международный союз конькобежцев (isu), союз конькобежцев россии (скр)
Спорт, Николай Гуляев, Международный союз конькобежцев (ISU), Союз конькобежцев России (СКР)
ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР

Гуляев заявил, что ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривал вопрос по допуску российских юниоров на прошедшем 13 января совете, сказал РИА Новости президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что ISU собирался рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на заседании 13 января.
"Похоже, что наш вопрос не рассматривался на заседании. Если бы что-то было, я бы уже знал. А так ничего", - сказал Гуляев.
Ранее источники РИА Новости сообщали, что российские и белорусские фигуристы могут быть допущены к стартам со следующего сезона.
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США
6 ноября 2025, 11:04
 
Спорт Николай Гуляев Международный союз конькобежцев (ISU) Союз конькобежцев России (СКР)
 
