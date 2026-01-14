https://ria.ru/20260114/gulyaev--2067795672.html
ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР
ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР
Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривал вопрос по допуску российских юниоров на прошедшем 13 января совете, сказал РИА Новости президент Союза... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T13:19:00+03:00
2026-01-14T13:19:00+03:00
2026-01-14T13:19:00+03:00
спорт
николай гуляев
международный союз конькобежцев (isu)
союз конькобежцев россии (скр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793008072_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9ec451faa40450ff7c40cc0cd9cf617d.jpg
https://ria.ru/20251106/gulyaev-2053147541.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793008072_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6a416cb0f42b97a4f94802164b872e72.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, николай гуляев, международный союз конькобежцев (isu), союз конькобежцев россии (скр)
Спорт, Николай Гуляев, Международный союз конькобежцев (ISU), Союз конькобежцев России (СКР)
ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров, заявили в СКР
Гуляев заявил, что ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров