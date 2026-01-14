Голубков завоевал серебро в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российский паралимпиец Иван Голубков занял второе место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошел в немецком Финстерау.
Он выступал в классе LW 11.5 для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Его результат составил 25 минут 39,3 секунды. Победу одержал китаец Чжэн Пэн (25.23,3), третьим финишировал его соотечественник Мао Чжунъу.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.
