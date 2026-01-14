https://ria.ru/20260114/gajch-2067836614.html
Арендованный у ЦСКА форвард покинул "Крылья Советов"
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч покинул "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале самарского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
