Арендованный у ЦСКА форвард покинул "Крылья Советов"
Футбол
 
15:32 14.01.2026 (обновлено: 15:35 14.01.2026)
Арендованный у ЦСКА форвард покинул "Крылья Советов"
Арендованный у ЦСКА форвард покинул "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Арендованный у ЦСКА форвард покинул "Крылья Советов"
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч покинул "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале самарского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Арендованный у ЦСКА форвард покинул "Крылья Советов"

Арендованный у ЦСКА Гайч покинул "Крылья Советов"

Адольфо Гайч
Адольфо Гайч - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Адольфо Гайч. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Аргентинский нападающий Адольфо Гайч покинул "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале самарского футбольного клуба.
Клуб достиг договоренности с ЦСКА о прекращении арендного соглашения. За самарцев 26-летний аргентинец провел шесть матчей и не забил ни одного мяча.
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из аргентинского "Сан-Лоренсо" за 8,5 млн евро. Форвард отличился трижды в 39 матчах за армейцев. После трансфера он выступал на правах аренды за итальянские "Беневенто", "Верону", испанскую "Уэску", а также турецкие "Ризеспор" и "Антальяспор".
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Баринов перешел в ЦСКА
Вчера, 09:32
 
Футбол Спорт Адольфо Гайч Крылья Советов ПФК ЦСКА Трансферы в РПЛ РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
