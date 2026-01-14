Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
22:35 14.01.2026
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии

"Наполи" без тренера Конте сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в среду в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. Главный тренер "Наполи" Антонио Конте пропускал матч из-за дисквалификации.
"Наполи" с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице. Команда сыграла вничью в третьем матче чемпионата подряд. "Парма" (22 очка) располагается на 14-й позиции.
В 21-м туре "Наполи" 17 января примет "Сассуоло", а "Парма" 18 января дома сыграет с "Дженоа".
