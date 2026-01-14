https://ria.ru/20260114/futbol-2067930659.html
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
футбол
спорт
наполи
парма
спорт, наполи, парма
Футбол, Спорт, Наполи, Парма
"Наполи" сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии
"Наполи" без тренера Конте сыграл вничью с "Пармой" в матче чемпионата Италии