Воспитанника ЦСКА нашли мертвым: что произошло в подмосковной высотке

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. Печальные известия потрясли отечественный футбол: воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс был найден мертвым в Подмосковье.
"Сегодня ушел из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Ему был всего 31 год, — выпустил заявление армейский клуб. — Он выступал на позиции центрального защитника. Начинал карьеру в Академии и молодежной команде ПФК ЦСКА, которую покинул в 2014 году. В дальнейшем играл за другие российские и зарубежные клубы. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!"
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что спортсмен, предварительно, покончил с собой. По факту случившегося проводится проверка.
Лайонел Адамс
Что еще известно о погибшем
- Футболист родился в 1994 году в Санкт-Петербурге. Его отец — нигериец, а мать — русская.
- В 18 лет он попал в дубль ЦСКА. Правда, за два сезона в стане российского гранда пробиться на вершину он не смог (ноль матчей в команде, на тот момент возглавляемой Леонидом Слуцким), даже несмотря на то, что в 17 лет поехал на сборы с основой.
"Прежде всего они запомнились профессиональным отношением людей к игре и к себе, – говорил Адамс в интервью "Чемпионату". – Дедовщины на сборах не было, все дружелюбно. Ошибся – подскажут, помогут. Легионеры были высочайшего класса – Думбия, Муса, Секу, Хонда. Я объективно до этого уровня недотягивал – поэтому все сборами и закончилось. Тяжело в 17 лет с Березуцкими и Игнашевичем конкурировать".
- Прощание с ЦСКА получилось болезненным.
"Агент сказал, что есть вариант с "Ростовом". Я был уверен, что все обговорено с руководством ЦСКА, а оказалось, что нет. В итоге ни с армейской молодежкой на сборы не полетел, ни в "Ростов" не перешел. Попал в "Енисей". В аренду? Нет, разорвал контракт с ЦСКА. Расставание с родной командой вышло не из приятных".
- После игры за дубль "красно-синих" защитник сменил с десяток клубов. В России он выступал за красноярский "Енисей", тверскую "Волгу" и КАМАЗ из Набережных Челнов. Также по ходу карьеры Адамс защищал цвета клубов Армении, Казахстана, Испании, Белоруссии, Черногории и Таджикистана.
- С 2025 года являлся игроком киргизского клуба "Алга".
- Лайонела вызывали в юношескую сборную России (до 18 лет). С национальной командой он поучаствовал в летней Универсиаде 2017 года.
- Главное достижение в карьере — Кубок Армении, который футболист поднял над головой вместе с "Бананцем" в сезоне-2015/16.
- Кстати, родной брат Адамса, Люкман, является первым темнокожим легкоатлетом в истории сборной России.
Скандал перед Новым годом
Всего несколько недель назад Лайонел Адамс уже попадал в новости хроники.
В конце декабря СМИ писали о том, что воспитанник армейцев оказался в центре инцидента в подмосковном Звенигороде. На него напали с пистолетом в буфете, где футболист отдыхал в компании друзей. Тогда Адамс был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.
Отмечается, что заявление в полицию спортсмен писать не стал.