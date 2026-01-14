Рейтинг@Mail.ru
Лучший бомбардир текущего сезона КХЛ продлил контракт с минским "Динамо"
Хоккей
 
16:06 14.01.2026
Лучший бомбардир текущего сезона КХЛ продлил контракт с минским "Динамо"
Лучший бомбардир текущего сезона КХЛ продлил контракт с минским "Динамо"
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Игроки ХК "Динамо" (Минск). Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нападающий Сэм Энэс продлил соглашение с минским "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 32-летним американцем рассчитано до конца сезона-2027/28.
Он пропустил последний матч против владивостокского "Адмирала" (2:1). В текущем сезоне, который является для него третьим в составе минчан, форвард набрал 50 очков (22 гола + 28 передач) в 42 матчах и возглавляет список бомбардиров лиги.
Всего в КХЛ Энэс провел 183 матча и набрал 153 очка (66+87).
Хоккеист минского Динамо Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Юбилейная передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал"
12 января, 22:11
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
Матч-центр
 
