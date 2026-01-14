https://ria.ru/20260114/dinamo-2067846870.html
Лучший бомбардир текущего сезона КХЛ продлил контракт с минским "Динамо"
Нападающий Сэм Энэс продлил соглашение с минским "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
