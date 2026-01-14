Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская бобслеистка Любовь Черных стала 15-й в соревнованиях в монобобе на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.

По сумме двух попыток Черных показала результат 1 минута 53,9 секунды. Еще одна россиянка, София Степушкина, стала 18-й (1 минута 54,2 секунды). Победу в соревнованиях одержала британка Адель Николь (1.52,71), второй стала полька Линда Вейшевская (+0,22 секунд), тройку замкнула немка Шарлотта Кандрикс (+0,3).