Рейтинг@Mail.ru
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/chernykh-2067809509.html
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы
Российская бобслеистка Любовь Черных стала 15-й в соревнованиях в монобобе на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T14:08:00+03:00
2026-01-14T14:08:00+03:00
ibsf
бобслей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590116848_0:396:2048:1548_1920x0_80_0_0_5c6ec95755a5d0a0511163e7c1a85f3d.jpg
https://ria.ru/20251212/status-2061759685.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590116848_0:204:2048:1740_1920x0_80_0_0_35447ea809331bead9114b3638ab11e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ibsf, бобслей
IBSF, Бобслей
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы

Россиянка Черных заняла 15-е место на этапе Кубка Европы по бобслею в Инсбруке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБобслей
Бобслей - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская бобслеистка Любовь Черных стала 15-й в соревнованиях в монобобе на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
По сумме двух попыток Черных показала результат 1 минута 53,9 секунды. Еще одна россиянка, София Степушкина, стала 18-й (1 минута 54,2 секунды). Победу в соревнованиях одержала британка Адель Николь (1.52,71), второй стала полька Линда Вейшевская (+0,22 секунд), тройку замкнула немка Шарлотта Кандрикс (+0,3).
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Скелетонист - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
12 декабря 2025, 20:43
 
IBSFБобслей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Кельн
    Бавария
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала