https://ria.ru/20260114/chernykh-2067809509.html
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы
Российская бобслеистка Любовь Черных стала 15-й в соревнованиях в монобобе на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T14:08:00+03:00
2026-01-14T14:08:00+03:00
2026-01-14T14:08:00+03:00
ibsf
бобслей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590116848_0:396:2048:1548_1920x0_80_0_0_5c6ec95755a5d0a0511163e7c1a85f3d.jpg
https://ria.ru/20251212/status-2061759685.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590116848_0:204:2048:1740_1920x0_80_0_0_35447ea809331bead9114b3638ab11e6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ibsf, бобслей
Российская бобслеистка заняла 15-е место на этапе Кубка Европы
Россиянка Черных заняла 15-е место на этапе Кубка Европы по бобслею в Инсбруке
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская бобслеистка Любовь Черных стала 15-й в соревнованиях в монобобе на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
По сумме двух попыток Черных показала результат 1 минута 53,9 секунды. Еще одна россиянка, София Степушкина, стала 18-й (1 минута 54,2 секунды). Победу в соревнованиях одержала британка Адель Николь (1.52,71), второй стала полька Линда Вейшевская (+0,22 секунд), тройку замкнула немка Шарлотта Кандрикс (+0,3).
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.