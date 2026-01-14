"Юта" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Бут набрал два очка

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Юте и завершилась со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). Дубль в составе победителей оформил Дилан Гюнтер (26-я и 27-я минуты), по шайбе забросили Майкл Карконе (4-я минута), Джон-Джейсон Петерка (36), Джек Макбэйн (54) и российский нападающий Даниил Бут. Единственный гол в составе "Торонто" на свой счет записал Калле Йернкрук (44).
14 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
03:22 • Майкл Карконе
25:26 • Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн, Йэн Коул)
26:44 • Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн)
35:25 • Джон-Ясон Петерка
(Даниил Бут, Йэн Коул)
53:29 • Джек Макбэйн
(Дилан Гюнтер, Майкл Карконе)
56:54 • Даниил Бут
43:30 • Калле Ярнкок
Бут также отметился голевой передачей на Петерку и был признан третьей звездой встречи. Всего в 20 матчах 20-летний россиянин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, набрал 6 (3+3) очков. Защитник "Юты" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.
"Юта" (50 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции, "Торонто" (53) располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе на Востоке. В следующем матче "Юта" примет "Даллас Старз", "Торонто" в гостях сыграет с "Вегас Голден Найтс". Обе встречи пройдут в ночь на 16 января по московскому времени.
В другом матче "Анахайм Дакс" дома со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) обыграл "Даллас Старз".