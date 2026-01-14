Рейтинг@Mail.ru
"Юта" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Бут набрал два очка
08:58 14.01.2026
"Юта" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Бут набрал два очка
"Юта" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Бут набрал два очка
"Юта Маммот" обыграла "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
хоккей
спорт
михаил сергачев
даниил бут
национальная хоккейная лига (нхл)
юта маммот
спорт, михаил сергачев, даниил бут, национальная хоккейная лига (нхл), юта маммот
Хоккей, Спорт, Михаил Сергачев, Даниил Бут, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Юта Маммот
"Юта" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Бут набрал два очка

Даниил Бут признан третьей звездой победного матча "Юты" в НХЛ

Хоккеист "Юта Маммот" Даниил Бут
Хоккеист Юта Маммот Даниил Бут - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : x.com/utahmammoth
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Юте и завершилась со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). Дубль в составе победителей оформил Дилан Гюнтер (26-я и 27-я минуты), по шайбе забросили Майкл Карконе (4-я минута), Джон-Джейсон Петерка (36), Джек Макбэйн (54) и российский нападающий Даниил Бут. Единственный гол в составе "Торонто" на свой счет записал Калле Йернкрук (44).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Юта
6 : 1
Торонто
03:22 • Майкл Карконе
(Нэйт Шмидт, Джон Марино)
25:26 • Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн, Йэн Коул)
26:44 • Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн)
35:25 • Джон-Ясон Петерка
(Даниил Бут, Йэн Коул)
53:29 • Джек Макбэйн
(Дилан Гюнтер, Майкл Карконе)
56:54 • Даниил Бут
(Барретт Хэйтон, Джон-Ясон Петерка)
43:30 • Калле Ярнкок
(Оливер Экман-Ларссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Бут также отметился голевой передачей на Петерку и был признан третьей звездой встречи. Всего в 20 матчах 20-летний россиянин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, набрал 6 (3+3) очков. Защитник "Юты" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.
"Юта" (50 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции, "Торонто" (53) располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе на Востоке. В следующем матче "Юта" примет "Даллас Старз", "Торонто" в гостях сыграет с "Вегас Голден Найтс". Обе встречи пройдут в ночь на 16 января по московскому времени.
В другом матче "Анахайм Дакс" дома со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) обыграл "Даллас Старз".
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших снайперов НХЛ
