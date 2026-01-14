Рейтинг@Mail.ru
21:51 14.01.2026 (обновлено: 21:57 14.01.2026)
Стала известна предварительная причина смерти воспитанника ЦСКА Адамса
Футболист ПФК ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
2026
спорт, пфк цска
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА
Стала известна предварительная причина смерти воспитанника ЦСКА Адамса

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс, предварительно, покончил с собой

© Соцсети спортсменаЛайонел Адамс
Лайонел Адамс - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Соцсети спортсмена
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Футболист ПФК ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело Адамса обнаружено в Подмосковье. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.
В конце декабря 2025 года футболист пострадал в результате конфликта в подмосковном Звенигороде. Как сообщал областной главк МВД РФ, ссора между тремя гражданами закончилась потасовкой со стрельбой.
Лайонел Адамс. - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье, пишут СМИ
20:59
 
ФутболСпортПФК ЦСКА
 
