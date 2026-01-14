Стала известна предварительная причина смерти воспитанника ЦСКА Адамса

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Футболист ПФК ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Тело Адамса обнаружено в Подмосковье. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря 2025 года футболист пострадал в результате конфликта в подмосковном Звенигороде. Как сообщал областной главк МВД РФ, ссора между тремя гражданами закончилась потасовкой со стрельбой.