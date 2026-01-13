https://ria.ru/20260113/trener-2067643334.html
Тренер сборной России по прыжкам на лыжах заявил, что будет следить за ОИ
Тренер сборной России по прыжкам на лыжах заявил, что будет следить за ОИ - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Тренер сборной России по прыжкам на лыжах заявил, что будет следить за ОИ
Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов в разговоре с РИА Новости заявил, что будет следить за Олимпийскими играми 2026... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T17:22:00+03:00
2026-01-13T17:22:00+03:00
2026-01-13T17:22:00+03:00
спорт
италия
милан
россия
прыжки на лыжах с трамплина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771221466_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_ae4bb5132b9b3a52894faa76d28a2abe.jpg
https://ria.ru/20260108/fis-2066898164.html
италия
милан
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771221466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_66f233e7dbdd51b2a560f00b54bbc52b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, милан, россия, прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Италия, Милан, Россия, Прыжки на лыжах с трамплина
Тренер сборной России по прыжкам на лыжах заявил, что будет следить за ОИ
Плехов заявил, что будет следить за ОИ, несмотря на ситуацию с визами
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов в разговоре с РИА Новости заявил, что будет следить за Олимпийскими играми 2026 года, несмотря на то, что его подопечные лишились шансов выступить в Италии из-за визовых проблем на отборочных соревнованиях.
Ранее Плехов сообщил РИА Новости, что российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии
. Причиной этому послужило то, что спортсменам не успели выдать визы для участия в отборочных соревнованиях, которые пройдут 16-18 января.
"Не знаю, как насчет других, но я в любом случае посмотрю соревнования. Даже через телевизор нужно видеть противника", - сказал Плехов, отвечая на вопрос, будет ли он следить за Олимпиадой после ситуации с визами.
"Будем добиваться своего. Главное - не терять оптимизма. Рано или поздно у нас все получится и мы увидим ребят на международной арене", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане
и Кортина-д'Ампеццо
.