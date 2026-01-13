Рейтинг@Mail.ru
17:22 13.01.2026
Тренер сборной России по прыжкам на лыжах заявил, что будет следить за ОИ
Тренер сборной России по прыжкам на лыжах заявил, что будет следить за ОИ
© РИА Новости / Артур Лебедев
Прыжки с трамплина
Прыжки с трамплина. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов в разговоре с РИА Новости заявил, что будет следить за Олимпийскими играми 2026 года, несмотря на то, что его подопечные лишились шансов выступить в Италии из-за визовых проблем на отборочных соревнованиях.
Ранее Плехов сообщил РИА Новости, что российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии. Причиной этому послужило то, что спортсменам не успели выдать визы для участия в отборочных соревнованиях, которые пройдут 16-18 января.
"Не знаю, как насчет других, но я в любом случае посмотрю соревнования. Даже через телевизор нужно видеть противника", - сказал Плехов, отвечая на вопрос, будет ли он следить за Олимпиадой после ситуации с визами.
"Будем добиваться своего. Главное - не терять оптимизма. Рано или поздно у нас все получится и мы увидим ребят на международной арене", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Двоеборье - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам
8 января, 17:28
 
СпортИталияМиланРоссияПрыжки на лыжах с трамплина
 
