Рейтинг@Mail.ru
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:36 13.01.2026 (обновлено: 07:48 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/tennis-2067510797.html
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open
Российская теннисистка Полина Яценко проиграла аргентинке Марии Лурдес Карле в первом круге женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T07:36:00+03:00
2026-01-13T07:48:00+03:00
теннис
спорт
австралия
сша
китай
луиза чирико
алина корнеева
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753368140_300:1187:1831:2048_1920x0_80_0_0_934f653409ea9c94539569a5fb2fc52e.jpg
https://ria.ru/20260112/australian-2067335905.html
австралия
сша
китай
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753368140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d9e94b36ed9d346ace3da8d91a758f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, сша, китай, луиза чирико, алина корнеева, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, США, Китай, Луиза Чирико, Алина Корнеева, Australian Open
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open

Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг квалификации Australian Open

© официальный твиттер турнира BNP Paribas OpenТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© официальный твиттер турнира BNP Paribas Open
Теннисный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Полина Яценко проиграла аргентинке Марии Лурдес Карле в первом круге женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась победой Карле (158-я ракетка мира) над Яценко (159) со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.
Во втором раунде Карле сыграет с победительницей в паре Луиза Чирико (США, 177) - Юань Юэ (Китай, 84).
В другом матче первого раунда россиянка Алина Корнеева (211) уступила китаянке Бай Чжосюань (697) со счетом 4:6, 3:6.
Квалификация Australian Open завершится 15 января, основной турнир пройдет с 18 января по 1 февраля.
Российская теннисистка Анастасия Гасанова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open
12 января, 11:12
 
ТеннисСпортАвстралияСШАКитайЛуиза ЧирикоАлина КорнееваAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала