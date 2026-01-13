https://ria.ru/20260113/tennis-2067510797.html
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open
Российская теннисистка Полина Яценко проиграла аргентинке Марии Лурдес Карле в первом круге женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Корнеева и Яценко не смогли выйти во второй круг отбора на Australian Open
