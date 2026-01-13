Суд 22 января рассмотрит дело экс-главы совета директоров "Локомотива"

В них указано, что судебное заседание назначено на 22 января, Липатову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму.

Кроме того, как сообщало издание, следствие предполагает, что Липатов и его криминальное окружение из числа бывших сотрудников правоохранительных органов может быть причастно к похищению и убийству в 2002 году владельца ОАО "Консул" Владимира Клюева и его бухгалтера, но пока роль Липатова в данном эпизоде неизвестна.