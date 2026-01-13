https://ria.ru/20260113/sud-2067539435.html
Суд 22 января рассмотрит дело экс-главы совета директоров "Локомотива"
Одинцовский городской суд Подмосковья 22 января начнет рассматривать уголовное дело бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья 22 января начнет рассматривать уголовное дело бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова о подстрекательстве к убийству, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что судебное заседание назначено на 22 января, Липатову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму.
Как сообщали "Известия" со ссылкой на материалы следствия, в деле Липатова речь идет об убийстве директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили 15 марта 2002 года, когда он возвращался в загородный дом в дачном поселке "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области
.
Кроме того, как сообщало издание, следствие предполагает, что Липатов и его криминальное окружение из числа бывших сотрудников правоохранительных органов может быть причастно к похищению и убийству в 2002 году владельца ОАО "Консул" Владимира Клюева и его бухгалтера, но пока роль Липатова в данном эпизоде неизвестна.
Липатов, также занимавший пост президента оператора связи "Транстелеком
", в 2017 году, как писал "Коммерсант", был арестован по делу о растрате средств вкладчиков лопнувшего Межтрастбанка, вину он тогда не признавал.
В ноябре 2022 года Останкинский районный суд Москвы
приговорил к 5 годам колонии общего режима экс-президента ООО "КБ Межтрастбанк" Игоря Бойкова по делу о хищении более 2,5 миллиардов рублей, принадлежавших банку. Ранее были осуждены трое его подельников.