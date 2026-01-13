Рейтинг@Mail.ru
10:53 13.01.2026
Суд 22 января рассмотрит дело экс-главы совета директоров "Локомотива"
Одинцовский городской суд Подмосковья 22 января начнет рассматривать уголовное дело бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
локомотив (москва)
Футбол, Локомотив (Москва)
Cергей Липатов
Cергей Липатов
Cергей Липатов. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья 22 января начнет рассматривать уголовное дело бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова о подстрекательстве к убийству, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что судебное заседание назначено на 22 января, Липатову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму.
Как сообщали "Известия" со ссылкой на материалы следствия, в деле Липатова речь идет об убийстве директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили 15 марта 2002 года, когда он возвращался в загородный дом в дачном поселке "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области.
Кроме того, как сообщало издание, следствие предполагает, что Липатов и его криминальное окружение из числа бывших сотрудников правоохранительных органов может быть причастно к похищению и убийству в 2002 году владельца ОАО "Консул" Владимира Клюева и его бухгалтера, но пока роль Липатова в данном эпизоде неизвестна.
Липатов, также занимавший пост президента оператора связи "Транстелеком", в 2017 году, как писал "Коммерсант", был арестован по делу о растрате средств вкладчиков лопнувшего Межтрастбанка, вину он тогда не признавал.
В ноябре 2022 года Останкинский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима экс-президента ООО "КБ Межтрастбанк" Игоря Бойкова по делу о хищении более 2,5 миллиардов рублей, принадлежавших банку. Ранее были осуждены трое его подельников.
