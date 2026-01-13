Зобнин рассказал о состоянии детей, отравившихся на сборах в Сочи

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил журналистам, что у воспитанников его академии имеются остаточные проблемы после отравления в сочинском отеле.
Прокуратура Краснодарского края 7 января сообщила, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщал, что спортсменам поставлен предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. В Telegram-канале академии Зобнина сообщалось, что футболисты и тренеры академии тоже отравились в сочинском отеле.
"С детьми все в порядке. Есть остаточные проблемы с животами. Отравились на сборах, больше ничего не могу сказать", - отметил Зобнин.