Зобнин рассказал о состоянии детей, отравившихся на сборах в Сочи - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
11:36 13.01.2026
Зобнин рассказал о состоянии детей, отравившихся на сборах в Сочи
Зобнин рассказал о состоянии детей, отравившихся на сборах в Сочи
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил журналистам, что у воспитанников его академии имеются остаточные проблемы после... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
https://ria.ru/20260107/delo-2066776596.html
2026
Зобнин рассказал о состоянии детей, отравившихся на сборах в Сочи

Зобнин рассказал о состоянии детей после отравления в отеле в Сочи

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил журналистам, что у воспитанников его академии имеются остаточные проблемы после отравления в сочинском отеле.
Прокуратура Краснодарского края 7 января сообщила, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщал, что спортсменам поставлен предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. В Telegram-канале академии Зобнина сообщалось, что футболисты и тренеры академии тоже отравились в сочинском отеле.
"С детьми все в порядке. Есть остаточные проблемы с животами. Отравились на сборах, больше ничего не могу сказать", - отметил Зобнин.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Уголовное дело возбудили после отравления юных спортсменов в отеле в Сочи
