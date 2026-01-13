Зобнин рассказал о состоянии детей, отравившихся на сборах в Сочи

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил журналистам, что у воспитанников его академии имеются остаточные проблемы после отравления в сочинском отеле.

"С детьми все в порядке. Есть остаточные проблемы с животами. Отравились на сборах, больше ничего не могу сказать", - отметил Зобнин.