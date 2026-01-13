Во Франции на соревнованиях мотогонщик погиб после наезда другого участника

https://ria.ru/20260113/sorevnovaniya-2067511769.html
Гонщик Рафаэль Шоле скончался из-за травм, полученных на пятом этапе чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах, сообщается на странице соревнований в РИА Новости Спорт, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гонщик Рафаэль Шоле скончался из-за травм, полученных на пятом этапе чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах, сообщается на странице соревнований в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Как уточняет издание Actu Lille, спустя 15 минут после начала гонки 21-летний Шоле упал с мотоцикла, после чего на него наехал шедший сзади мотогонщик. Спортсмен был на вертолете госпитализирован в больницу города Бордо, где в воскресенье скончался от полученных травм.
Шоле участвовал в чемпионате второй год подряд. Это первый случай со смертельным исходом во время гонки с момента создания чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах около пятнадцати лет назад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская