Во Франции на соревнованиях мотогонщик погиб после наезда другого участника

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гонщик Рафаэль Шоле скончался из-за травм, полученных на пятом этапе чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах, сообщается на странице соревнований в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Как уточняет издание Actu Lille, спустя 15 минут после начала гонки 21-летний Шоле упал с мотоцикла, после чего на него наехал шедший сзади мотогонщик. Спортсмен был на вертолете госпитализирован в больницу города Бордо, где в воскресенье скончался от полученных травм.

Шоле участвовал в чемпионате второй год подряд. Это первый случай со смертельным исходом во время гонки с момента создания чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах около пятнадцати лет назад.