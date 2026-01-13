Рейтинг@Mail.ru
Во Франции на соревнованиях мотогонщик погиб после наезда другого участника
07:56 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/sorevnovaniya-2067511769.html
Во Франции на соревнованиях мотогонщик погиб после наезда другого участника
Во Франции на соревнованиях мотогонщик погиб после наезда другого участника
Во Франции на соревнованиях мотогонщик погиб после наезда другого участника
Гонщик Рафаэль Шоле скончался из-за травм, полученных на пятом этапе чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах, сообщается на странице соревнований в РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T07:56:00+03:00
2026-01-13T07:56:00+03:00
спорт
франция
россия
бордо
франция
россия
бордо
2026
спорт, франция, россия, бордо
Спорт, Франция, Россия, Бордо
Во Франции на соревнованиях мотогонщик погиб после наезда другого участника

Во Франции на соревнованиях по мотокроссу участник погиб после наезда соперника

Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гонщик Рафаэль Шоле скончался из-за травм, полученных на пятом этапе чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах, сообщается на странице соревнований в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Как уточняет издание Actu Lille, спустя 15 минут после начала гонки 21-летний Шоле упал с мотоцикла, после чего на него наехал шедший сзади мотогонщик. Спортсмен был на вертолете госпитализирован в больницу города Бордо, где в воскресенье скончался от полученных травм.
Шоле участвовал в чемпионате второй год подряд. Это первый случай со смертельным исходом во время гонки с момента создания чемпионата Франции по мотокроссу на песчаных трассах около пятнадцати лет назад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
Спорт Франция Россия Бордо
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
