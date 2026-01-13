Первый в истории медалист ОИ в сноуборде погиб из-за схода лавины

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый в истории олимпийский медалист в сноуборде Уэли Кестенхольц погиб в возрасте 50 лет в результате схода лавины, сообщается на сайте Швейцарской лыжной федерации.

"Жизнь слишком коротка для одного вида спорта" - таков заголовок сайта Уэли Кестенхольца. Его жизнь действительно оказалась слишком короткой. Лавина, сошедшая в прошлое воскресенье в долине Лёченталь, стала смертельной для отца двоих детей. Швейцарская лыжная федерация и сообщество сноубордистов потрясены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Уэли", - сказал президент организации Петер Барандун.