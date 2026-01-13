Рейтинг@Mail.ru
Первый в истории медалист ОИ в сноуборде погиб из-за схода лавины
Первый в истории медалист ОИ в сноуборде погиб из-за схода лавины
Первый в истории медалист ОИ в сноуборде погиб из-за схода лавины - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Первый в истории медалист ОИ в сноуборде погиб из-за схода лавины
Первый в истории олимпийский медалист в сноуборде Уэли Кестенхольц погиб в возрасте 50 лет в результате схода лавины, сообщается на сайте Швейцарской лыжной... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
спорт, вале (кантон), швейцария, сьон, сноуборд
Спорт, Вале (кантон), Швейцария, Сьон, Сноуборд
Первый в истории медалист ОИ в сноуборде погиб из-за схода лавины

Первый в истории медалист ОИ в сноуборде Кестенхольц погиб из-за схода лавины

© Фото : Police cantonale valaisanneНа месте схода лавины в горах Вале, Швейцария
На месте схода лавины в горах Вале, Швейцария - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Police cantonale valaisanne
На месте схода лавины в горах Вале, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый в истории олимпийский медалист в сноуборде Уэли Кестенхольц погиб в возрасте 50 лет в результате схода лавины, сообщается на сайте Швейцарской лыжной федерации.
Трагедия произошла 11 января в кантоне Вале (Швейцария).
По данным Le Temps, олимпиец попал под лавину на высоте около 2400 метров вместе со спутником, который смог самостоятельно добраться до безопасного места и вызвать помощь. Кестенхольца доставили вертолетом в больницу в Фиспе, а затем перевезли в Сьон, где он скончался от полученных травм. У спортсмена остались двое детей.
"Жизнь слишком коротка для одного вида спорта" - таков заголовок сайта Уэли Кестенхольца. Его жизнь действительно оказалась слишком короткой. Лавина, сошедшая в прошлое воскресенье в долине Лёченталь, стала смертельной для отца двоих детей. Швейцарская лыжная федерация и сообщество сноубордистов потрясены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Уэли", - сказал президент организации Петер Барандун.
Кестенхольц завоевал бронзовую медаль в первом в истории Олимпиады соревновании по сноуборду - в гигантском слаломе на зимних Играх 1998 года в Нагано.
Михаил Назаров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду
Вчера, 16:53
 
Спорт, Вале (кантон), Швейцария, Сьон, Сноуборд
 
