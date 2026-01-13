Первый в истории медалист ОИ в сноуборде погиб из-за схода лавины

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый в истории олимпийский медалист в сноуборде Уэли Кестенхольц погиб в возрасте 50 лет в результате схода лавины, сообщается на сайте Швейцарской лыжной федерации.
По данным Le Temps, олимпиец попал под лавину на высоте около 2400 метров вместе со спутником, который смог самостоятельно добраться до безопасного места и вызвать помощь. Кестенхольца доставили вертолетом в больницу в Фиспе, а затем перевезли в Сьон, где он скончался от полученных травм. У спортсмена остались двое детей.
"Жизнь слишком коротка для одного вида спорта" - таков заголовок сайта Уэли Кестенхольца. Его жизнь действительно оказалась слишком короткой. Лавина, сошедшая в прошлое воскресенье в долине Лёченталь, стала смертельной для отца двоих детей. Швейцарская лыжная федерация и сообщество сноубордистов потрясены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Уэли", - сказал президент организации Петер Барандун.
Кестенхольц завоевал бронзовую медаль в первом в истории Олимпиады соревновании по сноуборду - в гигантском слаломе на зимних Играх 1998 года в Нагано.