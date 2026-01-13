Шубенков рассказал, кого бы он хотел победить в "Ледниковом периоде"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами легкоатлет Сергей Шубенков рассказал РИА Новости, что ему больше всего хочется победить в телепроекте по фигурному катанию "Ледниковый период" коллег-спортсменов Ивана Скобрева и Семена Елистратова.

"С девочками я не соревнуюсь, я соревнуюсь с мальчиками, - сказал Шубенков, отвечая на вопрос о том, хотел бы он победить в проекте знаменитых фигуристок. - И в проекте легендарные мальчики есть - Семен Елистратов, Иван Скобрев, у которого тем более есть опыт выступлений в "Ледниковом периоде". C актерами, которые здесь участвуют, я знаком не был, фильмы и сериалы наши не смотрю. А вот спортивную братию, конечно, хочу обскакать, и неважно, что их виды спорта про коньки. Если это получится, конечно, буду очень рад!"

При этом Шубенков отметил, что шансы на первое место оценивает реалистично. "Думал, что работаю только на победу, но до момента, как узнал, кто еще в проекте, - продолжил легкоатлет. - А там либо спортсмены из дисциплин, связанных с коньками, либо актеры, играющие спортсменов из дисциплин, связанных с коньками. Так что насчет победы не знаю, сомневаюсь, на самом деле. Но я чемпион мира и стремиться к первому месту буду обязательно. Мы легко не сдаемся!"

"Я умел кататься только на таком уровне, чтобы сводить в молодости подружку на каток и немножко перед ней повыпендриваться, - признался легкоатлет, говоря о личном опыте фигурного катания. - Но мое участие в "Ледниковом периоде" было мечтой моей мамы. Конечно, уровень пришлось подтягивать. В этом плане с партнершей мне повезло втройне. И по росту друг другу подходим, и тренером Елизавета работает, юниорскую сборную "натаскивает", а на проекте меня учит. И главное, что нет проблем со скатанностью и взаимодействием, этот процесс протекает легко и практически безболезненно. Краем глаза смотрю, как обстоят дела у одиночниц, там потяжелее".