Шубенков рассказал, кого бы он хотел победить в "Ледниковом периоде"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами легкоатлет Сергей Шубенков рассказал РИА Новости, что ему больше всего хочется победить в телепроекте по фигурному катанию "Ледниковый период" коллег-спортсменов Ивана Скобрева и Семена Елистратова.
В понедельник стал известен состав нового сезона проекта "Ледниковый период". Шубенков выступит в паре с экс-чемпионкой России в танцах на льду Елизаветой Худайбердиевой. Среди участников из числа профессиональных фигуристов - олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, вице-чемпионка Олимпиады Александра Трусова, экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева, экс-чемпионка Европы Алена Косторная. В число приглашенных звезд вошли чемпион и двукратный призер Олимпийских игр в шорт-треке Семен Елистратов, двукратный медалист Олимпиады в конькобежном спорте Иван Скобрев.
"С девочками я не соревнуюсь, я соревнуюсь с мальчиками, - сказал Шубенков, отвечая на вопрос о том, хотел бы он победить в проекте знаменитых фигуристок. - И в проекте легендарные мальчики есть - Семен Елистратов, Иван Скобрев, у которого тем более есть опыт выступлений в "Ледниковом периоде". C актерами, которые здесь участвуют, я знаком не был, фильмы и сериалы наши не смотрю. А вот спортивную братию, конечно, хочу обскакать, и неважно, что их виды спорта про коньки. Если это получится, конечно, буду очень рад!"
При этом Шубенков отметил, что шансы на первое место оценивает реалистично. "Думал, что работаю только на победу, но до момента, как узнал, кто еще в проекте, - продолжил легкоатлет. - А там либо спортсмены из дисциплин, связанных с коньками, либо актеры, играющие спортсменов из дисциплин, связанных с коньками. Так что насчет победы не знаю, сомневаюсь, на самом деле. Но я чемпион мира и стремиться к первому месту буду обязательно. Мы легко не сдаемся!"
"Я умел кататься только на таком уровне, чтобы сводить в молодости подружку на каток и немножко перед ней повыпендриваться, - признался легкоатлет, говоря о личном опыте фигурного катания. - Но мое участие в "Ледниковом периоде" было мечтой моей мамы. Конечно, уровень пришлось подтягивать. В этом плане с партнершей мне повезло втройне. И по росту друг другу подходим, и тренером Елизавета работает, юниорскую сборную "натаскивает", а на проекте меня учит. И главное, что нет проблем со скатанностью и взаимодействием, этот процесс протекает легко и практически безболезненно. Краем глаза смотрю, как обстоят дела у одиночниц, там потяжелее".
С легкой атлетикой 35-летний Шубенков, по его словам, не заканчивает. "Летний сезон в планах, но готовлюсь к нему несколько лайтово. Будем смотреть по ситуации, как и когда его начинать. Так что в фигурное катание не ухожу, заглядываю туда одним глазком. Может, и ушел бы, но все мне говорят - четверные прыжки мне уже не крутить. А если без четверных, то что там мне там делать? Хотя я катаюсь с танцоршей, и двойной твиззл у меня уже через раз получается!" - заключил чемпион мира.
