Крикунов ответил, почему именно Шипачев первым набрал 1000 очков в КХЛ - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Хоккей
Хоккей
 
18:30 13.01.2026 (обновлено: 18:32 13.01.2026)
Крикунов ответил, почему именно Шипачев первым набрал 1000 очков в КХЛ
Крикунов ответил, почему именно Шипачев первым набрал 1000 очков в КХЛ
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов сказал РИА Новости, что хоккеист минского "Динамо" Вадим Шипачев набрал 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
хоккей
спорт
владимир крикунов
вадим шипачев
хк динамо
адмирал
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, владимир крикунов, вадим шипачев, хк динамо, адмирал, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Крикунов, Вадим Шипачев, ХК Динамо, Адмирал, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)Хоккеист "Динамо" (Минск) Вадим Шипачев
Хоккеист Динамо (Минск) Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)
Хоккеист "Динамо" (Минск) Вадим Шипачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Владимир Крикунов сказал РИА Новости, что хоккеист минского "Динамо" Вадим Шипачев набрал 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за свое старание и хорошую игру.
Шипачев во вторник в матче с владивостокским "Адмиралом" отдал передачу на последней минуте третьего периода и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 1000 очков.
«
"Вадим играл у меня, серьезный парень такой. Относится к себе правильно, готовится к играм, старается. Поэтому играет до сих и делает это хорошо. Поэтому и набрал эту тысячу. Столько не наберешь, если не будешь играть столько сезонов. Плюс ко всему, он еще талантливый распасовщик. Эти очки - это в основном его передачи на гол. Плюс он сам забивает. Из этого и сложилась эта цифра - тысяча очков", - сказал Крикунов.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.
Вадим Шипачёв - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом
Вчера, 17:03
 
Хоккей
 
