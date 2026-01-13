Рейтинг@Mail.ru
Ромашину утвердили главным тренером сборной по синхронному плаванию - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
16:25 13.01.2026
Ромашину утвердили главным тренером сборной по синхронному плаванию
Ромашину утвердили главным тренером сборной по синхронному плаванию
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина утверждена на посту главного тренера сборной России, сообщается в официальном... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
спорт
светлана ромашина
синхронное плавание
спорт, светлана ромашина, синхронное плавание
Спорт, Светлана Ромашина, Синхронное плавание
Ромашину утвердили главным тренером сборной по синхронному плаванию

Ромашину утвердили главным тренером сборной России по синхронному плаванию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСветлана Ромашина
Светлана Ромашина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Светлана Ромашина. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина утверждена на посту главного тренера сборной России, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Решение принято министерством спорта РФ.
"Желаем сборной сохранить и приумножить победные традиции с новым главным тренером", - говорится в заявлении ФВВСР.
10 ноября было объявлено, что Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера национальной команды. Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации Дмитрия Мазепина.
Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.
Спорт Светлана Ромашина Синхронное плавание
 
