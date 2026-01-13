Ромашину утвердили главным тренером сборной по синхронному плаванию

"Желаем сборной сохранить и приумножить победные традиции с новым главным тренером", - говорится в заявлении ФВВСР.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.