Ромашину утвердили главным тренером сборной по синхронному плаванию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина утверждена на посту главного тренера сборной России, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Решение принято министерством спорта РФ.
Киселева назвала Покровскую легендой мирового спорта
11 ноября 2025, 15:54
"Желаем сборной сохранить и приумножить победные традиции с новым главным тренером", - говорится в заявлении ФВВСР.
10 ноября было объявлено, что Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера национальной команды. Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации Дмитрия Мазепина.
Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.
Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России
3 декабря 2025, 19:48