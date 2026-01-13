Рейтинг@Mail.ru
16:34 13.01.2026
Клопп может возглавить "Реал", пишут СМИ
Клопп может возглавить "Реал", пишут СМИ
спорт, англия, дортмунд, юрген клопп, реал мадрид, ливерпуль
Футбол, Спорт, Англия, Дортмунд, Юрген Клопп, Реал Мадрид, Ливерпуль
Клопп может возглавить "Реал", пишут СМИ

Плеттенберг: Клопп может возглавить «Реал» в случае серьезного предложения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрген Клопп
Юрген Клопп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Юрген Клопп. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может рассмотреть возможность возглавить "Реал" в случае серьезного предложения от мадридского футбольного клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.
В понедельник "Реал" отправил в отставку Хаби Алонсо, работавшего в клубе с мая. Его сменил работавший ранее с молодежной командой "сливочных" Альваро Арбелоа.
По информации источника, "Реал" рассматривает назначение Клоппа по окончании сезона, несмотря на его долгосрочное соглашение с "Ред Булл", где он занимает должность главы футбольного направления компании.
Клоппу 58 лет. Немец работал с "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
12 января, 00:05
 
