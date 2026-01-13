Клопп может возглавить "Реал", пишут СМИ

https://ria.ru/20260113/real-2067632805.html
Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может рассмотреть возможность возглавить "Реал" в случае серьезного предложения от мадридского футбольного клуба, сообщает РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Плеттенберг: Клопп может возглавить «Реал» в случае серьезного предложения