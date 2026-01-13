https://ria.ru/20260113/pryguny-2067636628.html
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду
Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Евгений Плехов. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Российские прыгуны на лыжах не выступят на Олимпиаде из-за шенгенских виз
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Евгений Плехов.
Отбор на Игры-2026 завершится 18 января. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
"Визы не дают, поэтому не успеваем на допуск. Документы на визы были сданы заблаговременно. Уже больше месяца паспорта лежат. Времени было навалом, мы заблаговременно сдали расширенный состав, но по непонятным нам причинам паспорта до сих пор находятся в консульстве", - сказал Плехов.
"Сегодня позвонили и сказали, что выдача наших паспортов состоится после 20 января, а соревнования пройдут 16-18 января. Соответственно, не получив визы, мы не можем сделать 3D-замеры, без которых мы не можем выступать на Кубке мира и других соревнованиях под эгидой FIS", - добавил он.