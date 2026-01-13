Рейтинг@Mail.ru
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
16:53 13.01.2026
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду
Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Евгений Плехов.
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
https://ria.ru/20260113/mok-2067627845.html
2026
зимние олимпийские игры 2026, международный олимпийский комитет (мок)
Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК)
Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду

Российские прыгуны на лыжах не выступят на Олимпиаде из-за шенгенских виз

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Евгений Плехов.
Отбор на Игры-2026 завершится 18 января. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
"Визы не дают, поэтому не успеваем на допуск. Документы на визы были сданы заблаговременно. Уже больше месяца паспорта лежат. Времени было навалом, мы заблаговременно сдали расширенный состав, но по непонятным нам причинам паспорта до сих пор находятся в консульстве", - сказал Плехов.
"Сегодня позвонили и сказали, что выдача наших паспортов состоится после 20 января, а соревнования пройдут 16-18 января. Соответственно, не получив визы, мы не можем сделать 3D-замеры, без которых мы не можем выступать на Кубке мира и других соревнованиях под эгидой FIS", - добавил он.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Депутат Госдумы призвал МОК признать свои ошибки и вернуть россиян на Игры
