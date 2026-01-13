https://ria.ru/20260113/olimpiada-2067490358.html
СМИ узнали одно из возможных мест проведения Олимпиады-2038
RTS: Кран-Монтана может стать одним из мест проведения Олимпиады-2038
ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости. Швейцарский горнолыжный курорт Кран-Монтана, где в ночь на 1 января пожар унес жизни 40 человек, может стать одним из мест проведения Олимпиады-2038, сообщает телерадиокомпания RTS со ссылкой на заявление комитета "Швейцария-2038".
Швейцария
пока не получила право проводить зимние олимпийские игры 2038 года, однако до конца 2027 года Швейцарская олимпийская ассоциация должна подготовить концептуальный проект организации игр в стране. Если страна выполнит требования Международного олимпийского комитета, ей может быть присуждено право провести у себя зимнюю Олимпиаду 2038 года без конкурса с участием других стран.
В последний раз Швейцария проводила олимпийские игры в 1948 году.
Как сообщил комитет на пресс-конференции в Берне
, согласно проекту, открытие игр может пройти в Лозанне
, а закрытие - в столице конфедерации Берне. В Женеве
запланированы состязания по керлингу и конькобежному спорту, а соревнования по горнолыжному спорту могут пройти в городе Кран-Монтана.
Планируется, что из порядка 120 соревнований часть также пройдет в Энгельберге, Цюрихе
, Цуге
, Лугано, Ленцерхайде и Санкт-Морице
.
По оценкам комитета, бюджет игр, который будет финансироваться в основном из частных вложений, составит 2,2 миллиарда франков (2,76 миллиарда долларов).
В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале
, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.