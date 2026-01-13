СМИ узнали одно из возможных мест проведения Олимпиады-2038

ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости. Швейцарский горнолыжный курорт Кран-Монтана, где в ночь на 1 января пожар унес жизни 40 человек, может стать одним из мест проведения Олимпиады-2038, сообщает телерадиокомпания RTS со ссылкой на заявление комитета "Швейцария-2038".

Швейцария пока не получила право проводить зимние олимпийские игры 2038 года, однако до конца 2027 года Швейцарская олимпийская ассоциация должна подготовить концептуальный проект организации игр в стране. Если страна выполнит требования Международного олимпийского комитета, ей может быть присуждено право провести у себя зимнюю Олимпиаду 2038 года без конкурса с участием других стран.

В последний раз Швейцария проводила олимпийские игры в 1948 году.

Как сообщил комитет на пресс-конференции в Берне , согласно проекту, открытие игр может пройти в Лозанне , а закрытие - в столице конфедерации Берне. В Женеве запланированы состязания по керлингу и конькобежному спорту, а соревнования по горнолыжному спорту могут пройти в городе Кран-Монтана.

Планируется, что из порядка 120 соревнований часть также пройдет в Энгельберге, Цюрихе Цуге , Лугано, Ленцерхайде и Санкт-Морице

По оценкам комитета, бюджет игр, который будет финансироваться в основном из частных вложений, составит 2,2 миллиарда франков (2,76 миллиарда долларов).