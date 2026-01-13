https://ria.ru/20260113/kubok-2067487524.html
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" разгромил "Барнсли" в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Барнсли" в 1/32 Кубка Англии по футболу