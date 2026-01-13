Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Футбол
 
01:07 13.01.2026 (обновлено: 04:27 13.01.2026)
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" разгромил "Барнсли" в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Барнсли" в 1/32 Кубка Англии по футболу

© Соцсети "Ливерпуля"Арне Слот
Арне Слот - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Соцсети "Ливерпуля"
Читать в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Ливерпуль" разгромил "Барнсли" в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили Доминик Собослаи (9-я минута), Джереми Фримпонг (36), Флориан Вирц (84) и Юго Экитике (90+4). В составе проигравших после ошибки Собослаи отличился Адам Филлипс (40).
В 1/16 финала команда Арне Слота сыграет 14 февраля с "Брайтоном". "Барнсли" выступает в третьем по силе английском дивизионе.
Гарри Магуайер - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии
11 января, 21:31
 
