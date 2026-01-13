Кротов занял 45-е место на девятом этапе "Дакара"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 45-е место на девятом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

Протяженность спецучастка составила 410 километров. Кротов Жильцов , получившие 15 минут штрафа, на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 4 часа 48 минут 48 секунд и на 1 час 2 минуты 6 секунд отстали от победителя этапа поляка Эрика Гочала (Toyot a; 3 часа 46 минуты 42 секунды). Второе место занял его дядя Михал Гочал (Toyota; отставание - 7 минут 45 секунд), третьим стал австралиец Тоби Прайс (Toyota; +11.6). В общем зачете внедорожников лидирует испанец Нани Рома (Ford Racing; 36:44.01). Кротов уступает ему 7 часов 33 минут 18 секунд и идет 35-м.

В классе Challenger победил нидерландец Пол Сперингс (Taurus; 04:08.57), вторым стал аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus; +1.20), третьим - его соотечественник Давид Зилье (Taurus; +6.34). В общем зачете первым идет испанец Пау Наварро (Taurus, 40:47.03).

В зачете мотоциклистов победу одержал испанец Тоша Шарейна (Honda; 3:45.42), вторым стал австралиец Дэниел Сандерс ( KTM ; +04.35), тройку замкнул южноафриканец Майкл Догерти (KTM; +4.50). Сандерс лидирует в общем зачете (37:09.17). Среди мотовездеходов в классе SSV первым финишировал чилиец Чалеко Лопес (Can-Am; 4.23.43), вторым стал швед Йохан Кристофферсон (Polaris; +0.33), третьим - американец Хантер Миллер (Can-Am; +3.50). Лидирует в зачете американец Брук Хэгер (Polaris; 41:21.53).