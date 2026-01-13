Рейтинг@Mail.ru
Кротов занял 45-е место на девятом этапе "Дакара" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
19:14 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/krotov-2067668158.html
Кротов занял 45-е место на девятом этапе "Дакара"
Кротов занял 45-е место на девятом этапе "Дакара" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Кротов занял 45-е место на девятом этапе "Дакара"
Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 45-е место на девятом этапе ралли-марафона "Дакар", который... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T19:14:00+03:00
2026-01-13T19:14:00+03:00
Кротов занял 45-е место на девятом этапе "Дакара"

Кротов и Жильцов стали 45-ми на девятом этапе "Дакара" в Саудовской Аравии

13.01.2026
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 45-е место на девятом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Протяженность спецучастка составила 410 километров. Кротов и Жильцов, получившие 15 минут штрафа, на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 4 часа 48 минут 48 секунд и на 1 час 2 минуты 6 секунд отстали от победителя этапа поляка Эрика Гочала (Toyota; 3 часа 46 минуты 42 секунды). Второе место занял его дядя Михал Гочал (Toyota; отставание - 7 минут 45 секунд), третьим стал австралиец Тоби Прайс (Toyota; +11.6). В общем зачете внедорожников лидирует испанец Нани Рома (Ford Racing; 36:44.01). Кротов уступает ему 7 часов 33 минут 18 секунд и идет 35-м.
12.01.2026
Кротов занял 21-е место на восьмом этапе "Дакара"
Кротов занял 21-е место на восьмом этапе "Дакара"
12 января, 18:04
В классе Challenger победил нидерландец Пол Сперингс (Taurus; 04:08.57), вторым стал аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus; +1.20), третьим - его соотечественник Давид Зилье (Taurus; +6.34). В общем зачете первым идет испанец Пау Наварро (Taurus, 40:47.03).
В зачете грузовиков победу одержал чех Алеш Лопрайс (Iveco; 4:26.43), вторым стал литовец Вайдотас Зала (Iveco; +1.53), третьим - нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; +5.14), который лидирует в общем зачете со временем 42 часа 20 минут 28 секунд.
В зачете мотоциклистов победу одержал испанец Тоша Шарейна (Honda; 3:45.42), вторым стал австралиец Дэниел Сандерс (KTM; +04.35), тройку замкнул южноафриканец Майкл Догерти (KTM; +4.50). Сандерс лидирует в общем зачете (37:09.17). Среди мотовездеходов в классе SSV первым финишировал чилиец Чалеко Лопес (Can-Am; 4.23.43), вторым стал швед Йохан Кристофферсон (Polaris; +0.33), третьим - американец Хантер Миллер (Can-Am; +3.50). Лидирует в зачете американец Брук Хэгер (Polaris; 41:21.53).
Десятый этап ралли со спецучастком протяженностью 420 км пройдет в среду, 14 января.
11.01.2026
Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников
Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников
11 января, 18:34
 
