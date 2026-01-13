Освобожденный из парижской тюрьмы Касаткин стал игроком "Енисея"

https://ria.ru/20260113/kontrakt-2067597938.html
Возвращенный в Россию баскетболист Даниил Касаткин заключил контракт с красноярским "Енисеем", сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Возвращенный в Россию баскетболист Даниил Касаткин заключил контракт с красноярским "Енисеем", сообщается
в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ.
Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. Во вторник Касаткин
посетил тренировку московского клуба Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, за который он выступал с 2021-го по 2025 год.
В январе стало известно, что спортсмен был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
Вместе с МБА-МАИ Касаткин дважды становился бронзовым призером Кубка России. В сезоне-2024/25 его средняя статистика составила 6 очков, 2,1 подбора, 2,7 передачи и 0,4 перехвата за 18 минут на площадке.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России