Рейтинг@Mail.ru
Освобожденный из парижской тюрьмы Касаткин стал игроком "Енисея" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
14:19 13.01.2026 (обновлено: 14:30 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/kontrakt-2067597938.html
Освобожденный из парижской тюрьмы Касаткин стал игроком "Енисея"
Освобожденный из парижской тюрьмы Касаткин стал игроком "Енисея" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Освобожденный из парижской тюрьмы Касаткин стал игроком "Енисея"
Возвращенный в Россию баскетболист Даниил Касаткин заключил контракт с красноярским "Енисеем", сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T14:19:00+03:00
2026-01-13T14:30:00+03:00
баскетбол
спорт
даниил касаткин
единая лига втб
енисей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296307_0:343:2045:1493_1920x0_80_0_0_c630d5c0dfcd93ff74de389356d24f85.jpg
https://ria.ru/20260113/sport-2067583791.html
https://ria.ru/20260108/kasatkin-2066912774.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296307_0:76:2045:1610_1920x0_80_0_0_82205ca4a9fda681ed4ffaf0ad846f67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил касаткин, единая лига втб, енисей
Баскетбол, Спорт, Даниил Касаткин, Единая Лига ВТБ, Енисей
Освобожденный из парижской тюрьмы Касаткин стал игроком "Енисея"

Возвращенный в Россию баскетболист Касаткин заключил контракт с "Енисеем"

© РИА Новости / Владимир АстапковичДаниил Касаткин
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Даниил Касаткин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возвращенный в Россию баскетболист Даниил Касаткин заключил контракт с красноярским "Енисеем", сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ.
Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. Во вторник Касаткин посетил тренировку московского клуба Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, за который он выступал с 2021-го по 2025 год.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Названы первые участники Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ
Вчера, 13:31
В январе стало известно, что спортсмен был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
Вместе с МБА-МАИ Касаткин дважды становился бронзовым призером Кубка России. В сезоне-2024/25 его средняя статистика составила 6 очков, 2,1 подбора, 2,7 передачи и 0,4 перехвата за 18 минут на площадке.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Баскетболист Даниил Касаткин, вернувшийся из Франции в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Касаткин на воле: как Россия вытащила баскетболиста из парижской тюрьмы
8 января, 19:50
 
БаскетболСпортДаниил КасаткинЕдиная Лига ВТБЕнисей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала