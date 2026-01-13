Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю

Игровой номер Сергея Федорова был официально выведен "Детройтом" из обращения. "Ред Уингз" в полной мере признали величие легендарного российского хоккеиста.

Сергей Федоров — в списке величайших!

Грандиозный вечер для всего российского и советского, а также мирового хоккея состоялся сегодня в штате Мичиган. Клуб Национальной хоккейной лиги "Детройт Ред Уингз" официально вывел из обращения легендарный 91-й номер Сергея Федорова. Теперь этот номер в "Ред Уингз" навсегда закреплен за Сергеем Викторовичем.

Поистине историческому событию "Детройт" уделил огромное внимание и проработал все до мелочей. На протяжении последних суток весь Мичиган буквально пестрил знаменитым номером Федорова. Его "91" на красно-белом фоне украсили фасады зданий в штате и спортивных арен в Детройте. "Ред Уингз" честь россиянина стилизовали арену в честь Сергея Викторовича, а сама церемония вышла грандиозной.

На ледовую площадку прославленный русский хоккеист прибыл на культовом бордовом Chevrolet Corvette четвертого поколения. По признанию самого Федорова, этот автомобиль по сей день является его любимым, и его он хотел приобрести в Москве, но на данный момент сосредоточен на семье, а не машинах.

В центре площадки Федорова приветствовали легенды и руководители клуба, супруга Сергея Викторовича Карина вместе с их детьми Александрой и Виктором, а также товарищи россиянина по "Ред Уингз". В их числе — Владимир Константинов, пострадавший в страшной трагедии после легендарного чемпионства "Детройта" в 1997 году.

Константинов приветствовал Федорова, сидя в инвалидном кресле. Сергей Викторович же в ходе торжественной речи отдельно выделил легенд знаменитой "Русской Пятерки" Вячеслава Фетисова, Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Константинова, с которым герой праздника трогательно обнялся.

Имя Сергея Федорова долго и громко скандировали фанаты "Детройта". Им перед церемонией Сергей Викторович посвятил открытое письмо, в котором выразил свою благодарность за то, как его приняли в Америке.

« "Как вчера, помню, как покинул Советский Союз и сел на самолет, который мистер Илич отправил за мной в Детройт. Мне тогда было 20 лет, в моей голове было множество мыслей, но я был рад начать новую главу под названием "Детройт Ред Уингз". Я ни о чем не жалел. Я сделал правильный выбор, чтобы играть для замечательных болельщиков. Я безмерно благодарен за эту невероятную честь. Спасибо "Ред Уингз" и всем, кто дал возможность играть за такую историческую команду. Спасибо, хоккейный город. Навсегда с "красными крыльями" в сердце", — написал Федоров.

© Getty Images / Gregory Shamus Сергей Федоров © Getty Images / Gregory Shamus Сергей Федоров

Те же мысли он повторил и в своей торжественной речи. Отныне Сергей Федоров стал девятым игроком в истории "Детройта", чей игровой номер был выведен из обращения. Ранее эта честь была оказана Терри Савчуку (1-й номер), Реду Келли (4-й), Никласу Лидстрему (5-й), Теду Линдсею (7-й), Горди Хоу (9-й), Алексу Дельвеккьо (10-й), Сиду Абелю (12-й) и Стиву Айзерману (19-й).

« "За все то время, что я был связан с "Детройтом", и до сих пор я и представить не мог, что окажусь среди этих легенд. Я невероятно горжусь, что имел честь играть в свитере "Ред Уингз". Я никогда не забуду то, что вы мне дали. Я до конца жизни буду помнить этот момент!" — сказал Федоров.

Признание ошибки

О том, что "Детройт" выведет из обращения номер Сергея Федорова, стало известно еще в августе. Сама же торжественная церемония состоялась перед матчем "Ред Уингз" против "Каролины Харрикейнз". Совпадение или нет, но в выборе конкретной игры есть небольшой символизм. "Каролина" в свое время повлияла на ход карьеры российского форварда.

После чемпионского для "Детройта" сезона-1996/97 Федоров и клуб вступили в конфликт на почве переговоров о новом контракте. "Ред Уингз" не могли обеспечить россиянина теми финансовыми условиями, которые он требовал, хотя владельцы клуба очень желали сохранить звездного хоккеиста в команде. После того, как Федоров отклонил несколько предложений от "краснокрылых" и даже объявил о забастовке, на россиянина вдруг вышли "Харрикейнз", чей босс находился в плохих отношениях с владельцами "Детройта". "Ураганы" сделали исторический оффершит — 38 миллионов долларов за шесть лет. Сама зарплата по условиям того контракта составляла бы лишь 2 млн долларов, но зато 14 млн долларов хоккеист получил бы сразу в качестве подписного бонуса, а еще 12 млн долларов — в случае выхода "Каролины" в полуфинал Кубка Стэнли.

© Фото : Официальный сайт НХЛ Хоккеист Сергей Федоров "Детройт Ред Уингз" © Фото : Официальный сайт НХЛ Хоккеист Сергей Федоров "Детройт Ред Уингз"

Не сумев оспорить этот ход "ураганов", "Детройт" все-таки повторил эти условия и подписал с россиянином новый контракт, взяв ради этого кредит в банке. Вложение оправдало себя: с тех пор Федоров помог "Ред Уингз" выиграть еще два Кубка Стэнли. Но по истечении срока того контракта хоккеист все же покинул клуб, после чего поиграл в НХЛ до 2009 года за "Анахайм Майти Дакс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Вашингтон Кэпиталз" с Александром Овечкиным. В этих командах карьера Федорова и близко не была столь же яркой, сколько в Детройте. Со временем Сергей Викторович признался, что совершил ошибку.

« "Я бы хотел сделать шаг назад. Понимаю, что тогда я принял неверное решение покинуть клуб. Дело даже не в самом уходе, а в деловой стороне вопроса. Я очень сожалею об этом. Мне следовало провести как можно больше времени в "Ред Уингз". Впрочем, пока не попробуешь — не узнаешь, что это", — цитирует Федорова пресс-служба "Детройта".

За всю свою карьеру в "Ред Уингз" он набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи) в 908 матчах в чемпионатах НХЛ. По сей день он входит в шестерку лучших бомбардиров клуба в "регулярках" лиги. В плей-офф же Федоров набрал 163 балла (50+113) в 162 играх, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с "Ред Уингз" Федоров кроме трех Кубков Стэнли он выиграл такие почетные индивидуальные награды, как "Харт Трофи" (1994 год), "Тед Линдсей Эворд" (1994) и "Селки Трофи" (1994, 1996). В 2015 году россиянина ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

В рамках торжественной церемонии Сергею Федорову подарили памятный игровой свитер "Детройта", а также кастомизированные белые коньки. Этот подарок — особенный, ведь сам Сергей Викторович в период своей карьеры в "Ред Уингз" выделялся в том числе и особенными белыми коньками от знаменитого американского бренда. К слову, нынешние хоккеисты "Детройта" на разминку перед матчем против "Каролины" вышли в коньках, стилизованных под те знаменитые белые коньки Федорова, а также оделись в джерси с фамилией россиянина. Это и есть символизм.

На радость Сергею Викторовичу "Детройт" добыл победу в результативном матче. Без драмы не обошлось: "Ред Уингз" вели со счетом 3:0 после первых двух периодов, но "Каролина" в течение третьей 20-минутки смогла отыграться и перевести игру в овертайм. В концовке овертайма хозяева благодаря голу Эндрю Коппа все же добыли победу, а Федоров не скрывал своей бурной радости.

Следующий — Овечкин?

За всю историю НХЛ Сергей Федоров стал лишь третьим российским хоккеистом, чей игровой номер был официально выведен из обращения клубом лиги. В 2013 году такой чести удостоился Павел Буре, чью "десятку" за россиянином закрепил "Ванкувер Кэнакс", а в 2022 году то же самое сделал "Даллас Старз", который вывел из обращения 56-й номер Сергея Зубова. Формально к этой категории можно отнести и 16-й номер Владимира Константинова: "Детройт" его не выводил из обращения, но после трагической аварии, в которой Константинов получил инвалидность, номер прославленного российского защитника никем не используется в "Ред Уингз".

© Фото : x.com/nhl Сергей Федоров © Фото : x.com/nhl Сергей Федоров

Среди тех, кто может стать следующим после Федорова хоккеистом из России, чей игровой номер будет выведен клубом НХЛ, в первую очередь выделяется Александр Овечкин. Лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги Сергей Викторович, кстати, лично приглашал на торжественную церемонию в Детройте. Но на ней Овечкин не присутствовал: завтра у его "Вашингтона" состоится матч против "Монреаль Канадиенс" в столице США, но Александр Михайлович обратился к своему давнему товарищу посредством видеопоздравления.

Овечкин и Федоров провели два совместных сезона в Вашингтоне, а в 2008-м принесли России историческое золото чемпионата мира. Кроме Овечкина, кстати, видеопоздравления Федорову последовали от Константинова и Игоря Ларионова, который в настоящее время является главным тренером петербургского СКА.

Сам Сергей Викторович убежден , что знаменитый 8-й игровой номер Александра Овечкина обязательно будет выведен из обращения в "Вашингтоне".

« "К гадалке не ходи, что "восьмерку" Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения", — заявил Федоров РИА Новости.

Того же мнения придерживаются и в Америке.

« "Я ожидаю, что такая же честь будет оказана и Александру Овечкину", — сказал РИА Новости заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

При этом в НХЛ осторожничают с вопросами о том, готовы ли закрепить за Овечкиным его "восьмерку" во всей лиге. До сих пор такой чести удостоился лишь Уэйн Гретцки, чей 99-й номер выведен из обращения во всех клубах НХЛ.

Сам же Александр Овечкин в своем стиле предпочитает не говорить о том, что зависит не от него лично.

« "Что касается идеи вывести мой номер в "Кэпиталз", то позвоните в "Вашингтон" и узнайте про это", — ответил Овечкин на вопрос корреспондента РИА Новости.