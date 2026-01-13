Рейтинг@Mail.ru
Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю
Хоккей
Хоккей
 
04:40 13.01.2026 (обновлено: 06:34 13.01.2026)
Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю
Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю
Игровой номер Сергея Федорова был официально выведен "Детройтом" из обращения. "Ред Уингз" в полной мере признали величие легендарного российского хоккеиста.
2026-01-13T04:40:00+03:00
2026-01-13T06:34:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
детройт ред уингз
сергей федоров
александр овечкин
владимир константинов
игорь ларионов
вячеслав фетисов
2026
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
национальная хоккейная лига (нхл), детройт ред уингз, сергей федоров, александр овечкин, владимир константинов, игорь ларионов, вячеслав фетисов, вячеслав козлов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Детройт Ред Уингз, Сергей Федоров, Александр Овечкин, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю

Овечкин поздравил Федорова с выводом из обращения номера в "Детройте"

© Getty Images / Gregory Shamus
Сергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / Gregory Shamus
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Игровой номер Сергея Федорова был официально выведен "Детройтом" из обращения. "Ред Уингз" в полной мере признали величие легендарного российского хоккеиста.

Сергей Федоров — в списке величайших!

Грандиозный вечер для всего российского и советского, а также мирового хоккея состоялся сегодня в штате Мичиган. Клуб Национальной хоккейной лиги "Детройт Ред Уингз" официально вывел из обращения легендарный 91-й номер Сергея Федорова. Теперь этот номер в "Ред Уингз" навсегда закреплен за Сергеем Викторовичем.
Поистине историческому событию "Детройт" уделил огромное внимание и проработал все до мелочей. На протяжении последних суток весь Мичиган буквально пестрил знаменитым номером Федорова. Его "91" на красно-белом фоне украсили фасады зданий в штате и спортивных арен в Детройте. "Ред Уингз" честь россиянина стилизовали арену в честь Сергея Викторовича, а сама церемония вышла грандиозной.
На ледовую площадку прославленный русский хоккеист прибыл на культовом бордовом Chevrolet Corvette четвертого поколения. По признанию самого Федорова, этот автомобиль по сей день является его любимым, и его он хотел приобрести в Москве, но на данный момент сосредоточен на семье, а не машинах.
В центре площадки Федорова приветствовали легенды и руководители клуба, супруга Сергея Викторовича Карина вместе с их детьми Александрой и Виктором, а также товарищи россиянина по "Ред Уингз". В их числе — Владимир Константинов, пострадавший в страшной трагедии после легендарного чемпионства "Детройта" в 1997 году.
Русская пятерка в клубе НХЛ Детройт Ред Уингз - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Дрались с нами от беспомощности": слава и трагедия "Русской пятерки" в США
27 октября 2025, 07:00
Константинов приветствовал Федорова, сидя в инвалидном кресле. Сергей Викторович же в ходе торжественной речи отдельно выделил легенд знаменитой "Русской Пятерки" Вячеслава Фетисова, Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Константинова, с которым герой праздника трогательно обнялся.
Имя Сергея Федорова долго и громко скандировали фанаты "Детройта". Им перед церемонией Сергей Викторович посвятил открытое письмо, в котором выразил свою благодарность за то, как его приняли в Америке.
«
"Как вчера, помню, как покинул Советский Союз и сел на самолет, который мистер Илич отправил за мной в Детройт. Мне тогда было 20 лет, в моей голове было множество мыслей, но я был рад начать новую главу под названием "Детройт Ред Уингз". Я ни о чем не жалел. Я сделал правильный выбор, чтобы играть для замечательных болельщиков. Я безмерно благодарен за эту невероятную честь. Спасибо "Ред Уингз" и всем, кто дал возможность играть за такую историческую команду. Спасибо, хоккейный город. Навсегда с "красными крыльями" в сердце", — написал Федоров.
© Getty Images / Gregory ShamusСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / Gregory Shamus
Сергей Федоров
Те же мысли он повторил и в своей торжественной речи. Отныне Сергей Федоров стал девятым игроком в истории "Детройта", чей игровой номер был выведен из обращения. Ранее эта честь была оказана Терри Савчуку (1-й номер), Реду Келли (4-й), Никласу Лидстрему (5-й), Теду Линдсею (7-й), Горди Хоу (9-й), Алексу Дельвеккьо (10-й), Сиду Абелю (12-й) и Стиву Айзерману (19-й).
«
"За все то время, что я был связан с "Детройтом", и до сих пор я и представить не мог, что окажусь среди этих легенд. Я невероятно горжусь, что имел честь играть в свитере "Ред Уингз". Я никогда не забуду то, что вы мне дали. Я до конца жизни буду помнить этот момент!" — сказал Федоров.

Признание ошибки

О том, что "Детройт" выведет из обращения номер Сергея Федорова, стало известно еще в августе. Сама же торжественная церемония состоялась перед матчем "Ред Уингз" против "Каролины Харрикейнз". Совпадение или нет, но в выборе конкретной игры есть небольшой символизм. "Каролина" в свое время повлияла на ход карьеры российского форварда.
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Америка признала величие русской легенды. Следующим будет Овечкин?
19 августа 2025, 21:00
После чемпионского для "Детройта" сезона-1996/97 Федоров и клуб вступили в конфликт на почве переговоров о новом контракте. "Ред Уингз" не могли обеспечить россиянина теми финансовыми условиями, которые он требовал, хотя владельцы клуба очень желали сохранить звездного хоккеиста в команде. После того, как Федоров отклонил несколько предложений от "краснокрылых" и даже объявил о забастовке, на россиянина вдруг вышли "Харрикейнз", чей босс находился в плохих отношениях с владельцами "Детройта". "Ураганы" сделали исторический оффершит — 38 миллионов долларов за шесть лет. Сама зарплата по условиям того контракта составляла бы лишь 2 млн долларов, но зато 14 млн долларов хоккеист получил бы сразу в качестве подписного бонуса, а еще 12 млн долларов — в случае выхода "Каролины" в полуфинал Кубка Стэнли.
© Фото : Официальный сайт НХЛХоккеист Сергей Федоров "Детройт Ред Уингз"
Хоккеист Сергей Федоров Детройт Ред Уингз - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Официальный сайт НХЛ
Хоккеист Сергей Федоров "Детройт Ред Уингз"
Не сумев оспорить этот ход "ураганов", "Детройт" все-таки повторил эти условия и подписал с россиянином новый контракт, взяв ради этого кредит в банке. Вложение оправдало себя: с тех пор Федоров помог "Ред Уингз" выиграть еще два Кубка Стэнли. Но по истечении срока того контракта хоккеист все же покинул клуб, после чего поиграл в НХЛ до 2009 года за "Анахайм Майти Дакс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Вашингтон Кэпиталз" с Александром Овечкиным. В этих командах карьера Федорова и близко не была столь же яркой, сколько в Детройте. Со временем Сергей Викторович признался, что совершил ошибку.
«
"Я бы хотел сделать шаг назад. Понимаю, что тогда я принял неверное решение покинуть клуб. Дело даже не в самом уходе, а в деловой стороне вопроса. Я очень сожалею об этом. Мне следовало провести как можно больше времени в "Ред Уингз". Впрочем, пока не попробуешь — не узнаешь, что это", — цитирует Федорова пресс-служба "Детройта".
За всю свою карьеру в "Ред Уингз" он набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи) в 908 матчах в чемпионатах НХЛ. По сей день он входит в шестерку лучших бомбардиров клуба в "регулярках" лиги. В плей-офф же Федоров набрал 163 балла (50+113) в 162 играх, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с "Ред Уингз" Федоров кроме трех Кубков Стэнли он выиграл такие почетные индивидуальные награды, как "Харт Трофи" (1994 год), "Тед Линдсей Эворд" (1994) и "Селки Трофи" (1994, 1996). В 2015 году россиянина ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.
В рамках торжественной церемонии Сергею Федорову подарили памятный игровой свитер "Детройта", а также кастомизированные белые коньки. Этот подарок — особенный, ведь сам Сергей Викторович в период своей карьеры в "Ред Уингз" выделялся в том числе и особенными белыми коньками от знаменитого американского бренда. К слову, нынешние хоккеисты "Детройта" на разминку перед матчем против "Каролины" вышли в коньках, стилизованных под те знаменитые белые коньки Федорова, а также оделись в джерси с фамилией россиянина. Это и есть символизм.
На радость Сергею Викторовичу "Детройт" добыл победу в результативном матче. Без драмы не обошлось: "Ред Уингз" вели со счетом 3:0 после первых двух периодов, но "Каролина" в течение третьей 20-минутки смогла отыграться и перевести игру в овертайм. В концовке овертайма хозяева благодаря голу Эндрю Коппа все же добыли победу, а Федоров не скрывал своей бурной радости.

Следующий — Овечкин?

За всю историю НХЛ Сергей Федоров стал лишь третьим российским хоккеистом, чей игровой номер был официально выведен из обращения клубом лиги. В 2013 году такой чести удостоился Павел Буре, чью "десятку" за россиянином закрепил "Ванкувер Кэнакс", а в 2022 году то же самое сделал "Даллас Старз", который вывел из обращения 56-й номер Сергея Зубова. Формально к этой категории можно отнести и 16-й номер Владимира Константинова: "Детройт" его не выводил из обращения, но после трагической аварии, в которой Константинов получил инвалидность, номер прославленного российского защитника никем не используется в "Ред Уингз".
© Фото : x.com/nhlСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Сергей Федоров
Среди тех, кто может стать следующим после Федорова хоккеистом из России, чей игровой номер будет выведен клубом НХЛ, в первую очередь выделяется Александр Овечкин. Лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги Сергей Викторович, кстати, лично приглашал на торжественную церемонию в Детройте. Но на ней Овечкин не присутствовал: завтра у его "Вашингтона" состоится матч против "Монреаль Канадиенс" в столице США, но Александр Михайлович обратился к своему давнему товарищу посредством видеопоздравления.
Овечкин и Федоров провели два совместных сезона в Вашингтоне, а в 2008-м принесли России историческое золото чемпионата мира. Кроме Овечкина, кстати, видеопоздравления Федорову последовали от Константинова и Игоря Ларионова, который в настоящее время является главным тренером петербургского СКА.
Сам Сергей Викторович убежден, что знаменитый 8-й игровой номер Александра Овечкина обязательно будет выведен из обращения в "Вашингтоне".
«
"К гадалке не ходи, что "восьмерку" Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения", — заявил Федоров РИА Новости.
Того же мнения придерживаются и в Америке.
«
"Я ожидаю, что такая же честь будет оказана и Александру Овечкину", — сказал РИА Новости заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
При этом в НХЛ осторожничают с вопросами о том, готовы ли закрепить за Овечкиным его "восьмерку" во всей лиге. До сих пор такой чести удостоился лишь Уэйн Гретцки, чей 99-й номер выведен из обращения во всех клубах НХЛ.
Сам же Александр Овечкин в своем стиле предпочитает не говорить о том, что зависит не от него лично.
«
"Что касается идеи вывести мой номер в "Кэпиталз", то позвоните в "Вашингтон" и узнайте про это", — ответил Овечкин на вопрос корреспондента РИА Новости.
© Getty Images / Gregory ShamusСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / Gregory Shamus
Сергей Федоров
 
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Детройт Ред Уингз
Сергей Федоров
Александр Овечкин
Владимир Константинов
Игорь Ларионов
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Козлов
 
